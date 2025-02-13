Что известно о новом владельце белгородского «Приосколья»?

Posted 13 февраля, 09:19
Published 13 февраля, 09:19
Modified 13 февраля, 09:21
Updated 13 февраля, 09:21
О биографии бизнесмена из открытых источников ничего неизвестно. Журналисты Бел.Ру изучили аналитическую систему «СПАРК-Интерфакс» и выяснили, какие фирмы теперь возглавляет Сергей Феськов.
Феськов — учредитель двух компаний, занимающихся холдинговой деятельностью: «Белинвест» и «Агротрейд», а также владеет фирмой «Инвест Трейд». Примечательно, что все компании созданы не так давно.
По данным системы «Чеkkо», фирма «Белинвест» зарегистрирована в Москве с декабря 2024 года. Руководит ею сам Феськов. Ещё одна компания «Агротрейд» также зарегистрирована в столице, но немного раньше — в декабре 2023 года. Руководитель — Сергей Феськов.
А «Инвест Трейд» работает в Москве с июня 2023 года и занимается производством электроэнергии. Убыток компании за 2023 год достиг 30 тысяч рублей. Руководитель — также Феськов.
В конце января 2025 года Феськов был назначен генеральным директором АО «Приосколье» и ещё пяти организаций, входящих в состав холдинга. Это: «Краснояружская зерновая компания», «Свекловичное», «Приосколье-Агро семена», «НКЗ» и «Лабазъ».
Предприятие зарегистрировано в Краснояружском районе в 2007 году. Отрасль — выращивание зерновых культур. С начала февраля 2025 года учредитель — «Инвест Трейд». По итогам 2023 года чистая прибыль организации достигла 3,2 млрд рублей.
Компания работает в Краснояружском районе с 1996 года. Отрасль — производство готовых кормов для животных. Чистая прибыль фирмы за 2023 год составила 3,8 млн рублей.
Организация официально «прописана» в Краснояружском районе, датой регистрации является 9 июля 2008 года. Деятельность фирмы сосредоточена на предоставлении услуг в сфере растениеводства. По итогам 2023 года, компания достигла неплохих результатов, поскольку чистая прибыль составила 14,5 млн рублей.
С 2004 года в Новом Осколе функционирует предприятие, специализирующееся на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Учредителем компании выступает «Инвест Трейд». В 2023 году организация зарегистрировала чистую прибыль в размере 62,2 млн рублей.
Компанию учредили в 2001 году и зарегистрировали в Валуйках. Отрасль — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. В этой компании Геннадию Бобрицкому принадлежит 0,01% доли. За 2023 год чистая прибыль предприятия составила 83,3 млн рублей.
Совпадение или нет, но до событий с назначением нового владельца арохолдинга, Геннадия Бобрицкого, который ранее владел «Приоскольем», объявили в розыск. Он сбежал из-под домашнего ареста. Ранее его арестовали по подозрению в мошенничестве.
При этом ещё в 2023 году бизнесмену принадлежало 36,67% акций управляющей компании АО «Приосколье». За 2022 год организация зафиксировала чистую прибыль в размере 2,5 миллиарда рублей.
В настоящее время Бобрицкий не числится генеральным директором ни в одном из компаний, при этом он всё ещё является учредителем девяти организаций, среди которых агрохолдинг «Авида», УК «Приосколье», «Коммерческие инвестиции», «Профбизнесцентр», «Биоветзащита», «Бизнес Центр», «Стин Вест» и другие.
Что касается Феськова, тот факт, что бизнесмен, появившийся в публичном поле только в 2023 году, стал владельцем крупного агрохолдинга в Белгородской области, вызывает ряд вопросов и может свидетельствовать о нескольких возможных сценариях:
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о «Приосколье» и возможной покупке активов компании предприятием «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». Подробности — по ссылке.