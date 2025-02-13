Что известно о новом владельце белгородского «Приосколья»?

По данным системы «Чеkkо», фирма «Белинвест» зарегистрирована в Москве с декабря 2024 года. Руководит ею сам Феськов. Ещё одна компания «Агротрейд» также зарегистрирована в столице, но немного раньше — в декабре 2023 года. Руководитель — Сергей Феськов.