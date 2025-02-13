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Posted 13 февраля, 14:10

Published 13 февраля, 14:10

Modified 13 февраля, 16:29

Updated 13 февраля, 16:29

В Белгородской области заметно похолодало

Будет зимний март? Как долго продержатся морозы в Белгороде

13 февраля 2025, 14:10
Фото: 1MI. В Белгородской области заметно похолодало

Белгородцам рассказали, какая погода будет в конце февраля и в начале марта

Сюжет
Погода
Уже неделю в Белгороде держится по-настоящему зимняя погода, которую так долго ждали. Сколько ещё продлятся морозы?

Прогноз Гидрометцентра РФ

Синоптики Гидрометцентра предсказать погоду на месяц вперёд не могут, поскольку точность таких прогнозов маловероятна, однако дают посмотреть, что ждёт белгородцев уже в ближайшую неделю.

Так, судя по их расчётам, снег в столице региона ожидается, но только 14, 16 и 19 февраля. В остальные дни без осадков, но погода будет облачной с прояснениями. И только 17-е число обещает быть солнечным.

Температура воздуха при этом будет оставаться ниже нуля: днём столбик термометра остановится в пределах -8…-1 °С, а ночью планируется понижение до -18…-6 °С.

Самая холодная ночь как раз ожидается в самый солнечный день — 17 февраля.

Прогноз погоды с 13 по 19 февраля
Прогноз погоды с 13 по 19 февраля. Фото: Гидрометцентр РФ

Gismeteo «предсказывает» снег

Синоптики Gismeteo же предоставляют жителям прогноз на месяц вперёд. В данном случае — с 13 февраля по 16 марта. И, судя по их подсчётам, в этот период в Белгороде будет достаточно много снежных дней — около 19. При этом в большинстве случаев ожидается не только выпадение снега, но и дождь. Поэтому вполне вероятно сохранение гололедицы.

Температура воздуха почти до конца февраля обещает быть минусовой: от -8 °С до -1 °С. 25-го числа столбик термометра может остановиться на нуле, а уже 28-го — подняться до +1 °С.

А в марте установится тёплая погода: +1…+7 °С. Однако из-за снега с дождём вероятна слякоть.

Прогноз погоды в Белгороде с 13 февраля по 16 марта
Прогноз погоды в Белгороде с 13 февраля по 16 марта. Фото: Gismeteo

А что говорят синоптики «Яндекс. Погоды»?

Метеорологи от «Яндекса» тоже предоставляют прогноз на месяц вперёд. Причём их подсчёты достаточно сильно похожи с прогнозом от синоптиков Gismeteo.

Так, «Яндекс» прогнозирует 16 снежных дней, в восемь из которых также ожидается дождь.

А вот минусовая температура, утверждают специалисты, может сохраниться вплоть до 4 марта. Столбик термометра будет колебаться от -7 °С до 0 °С. С 8 числа прогнозируется тёплая погода: +1…+5 °С.

Солнечных дней синоптики «Яндекса» тоже видят не много — около трёх за месяц.

Прогноз погоды в регионе от 13 февраля до 13 марта
Прогноз погоды в регионе от 13 февраля до 13 марта. Фото: «Яндекс. Погода»
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