Будет зимний март? Как долго продержатся морозы в Белгороде

Posted 13 февраля, 14:10
Published 13 февраля, 14:10
Modified 13 февраля, 16:29
Updated 13 февраля, 16:29
Синоптики Гидрометцентра предсказать погоду на месяц вперёд не могут, поскольку точность таких прогнозов маловероятна, однако дают посмотреть, что ждёт белгородцев уже в ближайшую неделю.
Так, судя по их расчётам, снег в столице региона ожидается, но только 14, 16 и 19 февраля. В остальные дни без осадков, но погода будет облачной с прояснениями. И только 17-е число обещает быть солнечным.
Температура воздуха при этом будет оставаться ниже нуля: днём столбик термометра остановится в пределах -8…-1 °С, а ночью планируется понижение до -18…-6 °С.
Самая холодная ночь как раз ожидается в самый солнечный день — 17 февраля.
Синоптики Gismeteo же предоставляют жителям прогноз на месяц вперёд. В данном случае — с 13 февраля по 16 марта. И, судя по их подсчётам, в этот период в Белгороде будет достаточно много снежных дней — около 19. При этом в большинстве случаев ожидается не только выпадение снега, но и дождь. Поэтому вполне вероятно сохранение гололедицы.
Температура воздуха почти до конца февраля обещает быть минусовой: от -8 °С до -1 °С. 25-го числа столбик термометра может остановиться на нуле, а уже 28-го — подняться до +1 °С.
А в марте установится тёплая погода: +1…+7 °С. Однако из-за снега с дождём вероятна слякоть.
Метеорологи от «Яндекса» тоже предоставляют прогноз на месяц вперёд. Причём их подсчёты достаточно сильно похожи с прогнозом от синоптиков Gismeteo.
Так, «Яндекс» прогнозирует 16 снежных дней, в восемь из которых также ожидается дождь.
А вот минусовая температура, утверждают специалисты, может сохраниться вплоть до 4 марта. Столбик термометра будет колебаться от -7 °С до 0 °С. С 8 числа прогнозируется тёплая погода: +1…+5 °С.
Солнечных дней синоптики «Яндекса» тоже видят не много — около трёх за месяц.