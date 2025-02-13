Будет зимний март? Как долго продержатся морозы в Белгороде

Синоптики Gismeteo же предоставляют жителям прогноз на месяц вперёд. В данном случае — с 13 февраля по 16 марта. И, судя по их подсчётам, в этот период в Белгороде будет достаточно много снежных дней — около 19. При этом в большинстве случаев ожидается не только выпадение снега, но и дождь. Поэтому вполне вероятно сохранение гололедицы.