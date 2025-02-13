Большинство белгородских 9-классников сдали устный экзамен по русскому языку очно

Posted 13 февраля, 09:23
Published 13 февраля, 09:23
Modified 13 февраля, 09:23
Updated 13 февраля, 09:23
В рамках итогового собеседования школьники могут получить 20 баллов, однако для зачёта достаточно и десяти. С каждым учеником педагоги общаются не дольше 15-16 минут, однако для детей с ограниченными возможностями это время увеличено до 45 минут.
Всего в этом году собеседование должны были пройти 16 587 учеников, однако явились на экзамен чуть меньше — 16 471. Большая часть школьников (15 169) присутствовала на экзамене очно, а остальные (1302) общались с педагогами дистанционно.
Дети, которые по уважительной причине не смогли присутствовать на экзамене или не набрали нужное количество баллов, пройдут собеседование 13 марта и 15 апреля.