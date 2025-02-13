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Posted 13 февраля, 09:23

Published 13 февраля, 09:23

Modified 13 февраля, 09:23

Updated 13 февраля, 09:23

Собеседование по русскому языку проводят перед ОГЭ

Большинство белгородских 9-классников сдали устный экзамен по русскому языку очно

13 февраля 2025, 09:23
Фото: 1MI. Собеседование по русскому языку проводят перед ОГЭ
Сюжет
Образование
В регионе у девятиклассников прошли устные экзамены по русскому языку. Положительная оценка допустит учеников к сдаче ОГЭ, сообщили в областном правительстве.

В рамках итогового собеседования школьники могут получить 20 баллов, однако для зачёта достаточно и десяти. С каждым учеником педагоги общаются не дольше 15-16 минут, однако для детей с ограниченными возможностями это время увеличено до 45 минут.

Всего в этом году собеседование должны были пройти 16 587 учеников, однако явились на экзамен чуть меньше — 16 471. Большая часть школьников (15 169) присутствовала на экзамене очно, а остальные (1302) общались с педагогами дистанционно.

Дети, которые по уважительной причине не смогли присутствовать на экзамене или не набрали нужное количество баллов, пройдут собеседование 13 марта и 15 апреля.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Образование#Русский язык#Белгород#Девятиклассники#Итоговое собеседование
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