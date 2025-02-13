Белгородцы стали меньше убивать и насиловать

За год в Белгородской области совершили 14,3 тыс. преступлений, 5 тыс. из них — тяжкие и особо тяжкие. За ушедший год стало меньше на 66% убийств (165), меньше на 14% случаев умышленного причинения вреда. (105). На 33% меньше совершили в регионе изнасилований (65).