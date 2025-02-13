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Posted 13 февраля, 11:14

Published 13 февраля, 11:14

Modified 13 февраля, 11:16

Updated 13 февраля, 11:16

В Белгородской области снизилось число убийств и изнасилований

Белгородцы стали меньше убивать и насиловать

13 февраля 2025, 11:14
Фото: 1MI.

В Белгородской области снизилось число убийств и изнасилований

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Новости Белгорода
В 2024 году в Белгородской области стали реже нарушать закон: зафиксирован спад убийств, умышленного причинения вреда здоровью, изнасилований.

За год в Белгородской области совершили 14,3 тыс. преступлений, 5 тыс. из них — тяжкие и особо тяжкие. За ушедший год стало меньше на 66% убийств (165), меньше на 14% случаев умышленного причинения вреда. (105). На 33% меньше совершили в регионе изнасилований (65).

На 50% меньше стало преступлений, которые совершили с использованием оружия, боеприпасов (481), однако больше на 12% стало преступлений с незаконным оборотом оружия — 256 в абсолютных числах.

Чаще на 22% стали втягивать несовершеннолетних в преступность — за год зарегистрировали 11 случаев, но при этом законы подростки нарушали реже в 2024 году, чем в 2023, на 16%. Всего детьми за 12 месяцев совершено 269 преступлений.

Больше на 15% нарушений закона совершили граждане в состоянии наркотического опьянения (23), а вот в состоянии алкогольного опьянения «буянить» стали меньше на 24% (1331).

Также за ушедший год в Белгородской области стало больше коррупционных преступлений. Фактов дачи взятки выявили на 111% процентов больше.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Преступления#Новости Белгорода#Убийства#Изнасилования
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