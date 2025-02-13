Белгородцы стали меньше убивать и насиловать

Posted 13 февраля, 11:14
Published 13 февраля, 11:14
Modified 13 февраля, 11:16
Updated 13 февраля, 11:16
За год в Белгородской области совершили 14,3 тыс. преступлений, 5 тыс. из них — тяжкие и особо тяжкие. За ушедший год стало меньше на 66% убийств (165), меньше на 14% случаев умышленного причинения вреда. (105). На 33% меньше совершили в регионе изнасилований (65).
На 50% меньше стало преступлений, которые совершили с использованием оружия, боеприпасов (481), однако больше на 12% стало преступлений с незаконным оборотом оружия — 256 в абсолютных числах.
Чаще на 22% стали втягивать несовершеннолетних в преступность — за год зарегистрировали 11 случаев, но при этом законы подростки нарушали реже в 2024 году, чем в 2023, на 16%. Всего детьми за 12 месяцев совершено 269 преступлений.
Больше на 15% нарушений закона совершили граждане в состоянии наркотического опьянения (23), а вот в состоянии алкогольного опьянения «буянить» стали меньше на 24% (1331).
Также за ушедший год в Белгородской области стало больше коррупционных преступлений. Фактов дачи взятки выявили на 111% процентов больше.