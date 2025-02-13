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Posted 13 февраля, 07:17

Published 13 февраля, 07:17

Modified 13 февраля, 07:17

Updated 13 февраля, 07:17

«Лыжня России»

Белгородцев зовут на «Лыжню России»: когда будет и где регистрироваться на гонку?

13 февраля 2025, 07:17
Фото: 1MI. «Лыжня России»

В Белгородской области проведут «Лыжню России»

Сюжет
Соревнования
Соревнования пройдут в Белгороде на следующей неделе.

В субботу, 22 февраля, на велолыжероллерной трассе «Олимпия» пройдут соревнования в рамках всероссийской гонки «Лыжня России — 2025». Они будут посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии могут участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители. Дистанции варьируются от 1,5 до 10 км в зависимости от категории участников.

Начало гонки — в 12:00. Регистрация доступна по ссылке. Подать заявку на участие можно до 19 февраля.

Организаторы уточнили, что проведение соревнований зависит от погодных условий и оперативной обстановки.

Напомним, что в прошлом году гонку перенесли в Губкинский округ. Участие в ней приняли около 2 тысяч человек.

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#Анна Селищева#Спорт#Соревнования#Новости Белгорода#Лыжня России#Белгород
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