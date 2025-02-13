Белгородцев зовут на «Лыжню России»: когда будет и где регистрироваться на гонку?

Posted 13 февраля, 07:17
Published 13 февраля, 07:17
Modified 13 февраля, 07:17
Updated 13 февраля, 07:17
В субботу, 22 февраля, на велолыжероллерной трассе «Олимпия» пройдут соревнования в рамках всероссийской гонки «Лыжня России — 2025». Они будут посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии могут участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители. Дистанции варьируются от 1,5 до 10 км в зависимости от категории участников.
Начало гонки — в 12:00. Регистрация доступна по ссылке. Подать заявку на участие можно до 19 февраля.
Организаторы уточнили, что проведение соревнований зависит от погодных условий и оперативной обстановки.
Напомним, что в прошлом году гонку перенесли в Губкинский округ. Участие в ней приняли около 2 тысяч человек.