Белгородский губернатор Гладков освободил от должности своего советника

В конце 2024 года у белгородского губернатора появилось три новых советника: экс-депутат Мосгордумы Алексей Рябинин, призёр Евро-2008 Игорь Семшов, а также работавший в правительстве Севастополя Илья Пономарёв. Последний ранее перешёл на оплачиваемую должность советника губернатора по вопросам развития экономики.