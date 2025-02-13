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Posted 13 февраля, 12:57

Published 13 февраля, 12:57

Modified 13 февраля, 12:59

Updated 13 февраля, 12:59

В структуре белгородской власти вновь изменения

Белгородский губернатор Гладков освободил от должности своего советника

13 февраля 2025, 12:57
Фото: 1MI. В структуре белгородской власти вновь изменения
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Новости Белгорода
Должность оставил советник по вопросам добровольчества.

Освободился пост советника губернатора на общественных началах по вопросам добровольчества. Ранее им был Артур Чигринов.

Кто станет новым советником, губернатор не сообщил.

Артур Чигринов ранее также возглавлял государственное казённое учреждение «Охотнадзор». Сейчас организация ликвидирована.

Также Чигринов в 2022 году рассказывал журналистам, как вели подготовку бойцов теробороны в регионе.

В конце 2024 года у белгородского губернатора появилось три новых советника: экс-депутат Мосгордумы Алексей Рябинин, призёр Евро-2008 Игорь Семшов, а также работавший в правительстве Севастополя Илья Пономарёв. Последний ранее перешёл на оплачиваемую должность советника губернатора по вопросам развития экономики.

Советником губернатора по соцполитике стала бывший министр Елена Батанова.

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#Белгородская область#Политика#Увольнение#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Артур Чигринов#Советник губернатора
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