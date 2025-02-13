Белгородские учёные нашли ценный антиоксидант в «растении-убийце»

Несмотря на свою агрессивную природу, рейнутрия японская широко используется в Японии и на Корейском полуострове не только в кулинарии, но и в традиционной медицине для лечения различных заболеваний. Её мощные побеги растут с удивительной скоростью — 1 см за 3 дня, достигая высоты до 3 метров.