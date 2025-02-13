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Posted 13 февраля, 09:55

Published 13 февраля, 09:55

Modified 13 февраля, 09:57

Updated 13 февраля, 09:57

Белгородские учёные нашли ценный антиоксидант в «растении-убийце»

Белгородские учёные нашли ценный антиоксидант в «растении-убийце»

13 февраля 2025, 09:55
Фото: НИУ «БелГУ» .
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Новости Белгорода
Исследователи из Белгородского государственного университета провели изучение листьев проростков рейнутрии японской, агрессивного сорного растения, на предмет содержания ресвератрола — одного из мощных антиоксидантов.

Рейнутрия японская, также известная как сахалинский горец, представляет собой инвазивный вид, происходящий с Дальнего Востока и включённый в список наиболее опасных видов по версии Международного союза охраны природы. Особую опасность представляет корневая система этого растения, способная нанести ущерб асфальтовому покрытию, фундаменту зданий и лёгким постройкам.

Несмотря на свою агрессивную природу, рейнутрия японская широко используется в Японии и на Корейском полуострове не только в кулинарии, но и в традиционной медицине для лечения различных заболеваний. Её мощные побеги растут с удивительной скоростью — 1 см за 3 дня, достигая высоты до 3 метров.

Научная группа кафедры общей химии института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» под руководством доктора химических наук, профессора Виктора Дейнеки провела исследования в отношении проростков рейнутрии японской, которые растут в Белгороде.

«Исследование показало, что интенсивная красная окраска листьев растения обусловлена высоким содержанием антоцианов — природных пигментов с антиоксидантными свойствами. Эта окраска связана с накоплением антоцианов на основе цианидина, которые часто рассматриваются как профилактический фактор для сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний», — отметил учёный.

Фото: НИУ «БелГУ»

В исследовании особое внимание уделили изучению ранее не исследовавшихся проростков рейнутрии, в которых была обнаружена высокая концентрация пицеида — одной из форм ресвератрола, который широко известен своими противовоспалительными и нейропротекторными свойствами.

Наблюдаемые результаты показали, что листья проростков рейнутрии являются перспективным источником биологически активных веществ. Руководитель исследования отметил, что отказ от синтетических препаратов в пользу натуральных является позитивной тенденцией в современной науке.

Дальнейшее исследование направлено на изучение динамики накопления пицеида в проростках и проведение клинических исследований.

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