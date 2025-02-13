Белгородские энергетики осветили регион: в 2024 году смонтировано 2129 светильников

Posted 13 февраля, 11:41
Published 13 февраля, 11:41
Modified 13 февраля, 11:43
Updated 13 февраля, 11:43
Дополнительно в рамках технического обслуживания и ремонта заменил 1000 устаревших светильников.
Все объекты интегрированы в автоматизированную систему управления наружным освещением региона.
Максимальный объем работ выполнен в Яковлевском, Губкинском и Валуйском округах, а также Корочанском, Белгородском, Прохоровском, Борисовском районах. В частности, в Строителе, селах Гостищево и Терновка энергетики дополнительно смонтировали 100 современных светильников. В селах и окружном центре стало намного светлее и безопаснее.
Свыше 3,2 километров новых сетей построено в населенных пунктах Корочанского района, 4,5 км — в Валуйском округе, 2,3 км — в селах и микрорайонах Белгородского района, по километру — в Борисовском и Краснояружском районах.
На начало текущего года Белгородэнерго эффективно и качественно обслуживает в регионе больше 237 тысяч светоточек, обеспечивая высокий уровень качества и управляемости освещения. Количество светодиодных светильников за прошедший год увеличилось на 8% и сегодня составляет 44 182 единицы.