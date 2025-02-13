Белгородские энергетики осветили регион: в 2024 году смонтировано 2129 светильников

На начало текущего года Белгородэнерго эффективно и качественно обслуживает в регионе больше 237 тысяч светоточек, обеспечивая высокий уровень качества и управляемости освещения. Количество светодиодных светильников за прошедший год увеличилось на 8% и сегодня составляет 44 182 единицы.