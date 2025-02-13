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Posted 13 февраля, 11:41

Published 13 февраля, 11:41

Modified 13 февраля, 11:43

Updated 13 февраля, 11:43

Белгородские энергетики осветили регион: в 2024 году смонтировано 2129 светильников

Белгородские энергетики осветили регион: в 2024 году смонтировано 2129 светильников

13 февраля 2025, 11:41
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» .
В 2024 году в рамках заключенных контрактов филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» построил в городах, селах и на автодорогах местного значения 19 километров сетей наружного освещения, смонтировал 1129 новых светильников, в их числе 419 светодиодных.

Дополнительно в рамках технического обслуживания и ремонта заменил 1000 устаревших светильников.

Все объекты интегрированы в автоматизированную систему управления наружным освещением региона.

Максимальный объем работ выполнен в Яковлевском, Губкинском и Валуйском округах, а также Корочанском, Белгородском, Прохоровском, Борисовском районах. В частности, в Строителе, селах Гостищево и Терновка энергетики дополнительно смонтировали 100 современных светильников. В селах и окружном центре стало намного светлее и безопаснее.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Свыше 3,2 километров новых сетей построено в населенных пунктах Корочанского района, 4,5 км — в Валуйском округе, 2,3 км — в селах и микрорайонах Белгородского района, по километру — в Борисовском и Краснояружском районах.

На начало текущего года Белгородэнерго эффективно и качественно обслуживает в регионе больше 237 тысяч светоточек, обеспечивая высокий уровень качества и управляемости освещения. Количество светодиодных светильников за прошедший год увеличилось на 8% и сегодня составляет 44 182 единицы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородэнерго#Энергетика#Светильники#Освещение#Белгород#Россети Центр#Автоматизированная система#Губкинский округ
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