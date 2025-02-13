Барсучья, Бахуса, Холостая: необычные улицы Белгородской области и где искать Конец?

Posted 13 февраля, 06:10
Published 13 февраля, 06:10
Modified 13 февраля, 06:12
Updated 13 февраля, 06:12
Почти в каждом городе России есть улица Ленина или Мира, но не во всех городах можно заселиться, к примеру, в дом на улице Розы Люксембург. Ещё реже кто может похвастаться улицей, названной в честь Курта Кобейна, как в Пермском крае. В общем — вариантов много.
Журналисты Бел.Ру решили обратиться к картам Белгородской области и отыскать «интересности» на месте. Конец. Нет, это одна из улиц в Борисовском районе. В селе Никитское, если точнее.
В Белгороде, конечно, не дожди, но с утра был туман. На Дерибасовском проезде в Стрелецком, вероятно, не лучше. Да, как оказалось, в Белгородской области есть свой небольшой «кусочек курорта» из Одессы. Первым на глаза журналистке Бел.Ру попалось именно это название. А сама она, как видно, попалась на крючок ностальгии по комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
Обе находятся в Корочанском районе, но в разных местах. Первая — в Плотавце, вторая — в Искре. Интересное сочетание, идеально дополняющее друг друга, пусть и находятся улицы друг от друга совсем не через дорогу.
Однако, если углубиться в историю, это всё же просто удачное совпадение на карте Белгородской области. Улица Боевик, как говорят местные, получила прозвище, а потом и название в память о кулачных боях. Их якобы проводили рядом, там, где «находится край оврага, за которым стоят огромные дубы».
А что с Балабановым? Улица в Искре названа в честь садовода-генетика Михаила Балабанова, которого многие садоводы России знали как отличного специалиста. Кроме того, усадьба Балабановых считается культурно-историческим памятником.
А это улица уже села Солдатское, расположенного в Ракитянском районе. Звучит, конечно, как устоявшееся «прозвище» Третьяковской галереи, но «родство» с художественным музеем в Москве на этом и заканчивается.
Краевед Сталина Угрюмова, работавшая в Солдатском учителем, рассказывала, что такое название улица получила от имени Третьяк, которым называли каждого третьего ребёнка в семье. Но при условии, что это мальчик. Так, по её словам, «и пошла множиться Третьяковка».
Сюда же можно добавить и улицу Акварельную. Только находится она уже в Старом Осколе.
Таких улиц довольно много в Белгородском районе. К примеру, в Репном. Там есть целый таунпарк под названием «Европа». Это и Итальянская улица, и Венская, и Парижская, и Испанская. Есть и Пражская.
Найти такую можно в Поповке Корочанского района. Даже сами жители не знают, откуда взялось такое название, но очень рады, что она у них в селе есть. Однако некоторые могут рассказать легенду, которой им объясняли всё это. По их словам, в той стороне жил заключённый из Бельгии в своей землянке.
Своя Бовария расположилась в Ракитянском. Прогуляться по ней можно в селе Меловое. История с названием улицы та же — никто не знает, откуда оно пошло. Даже легенд и рассказов никаких нет. Почему «Бовария», а не «Бавария», непонятно.
Хутор Красный Восток, Яковлевский район Белгородской области. Что, как и почему, — уже можно догадаться, каков ответ. Вполне возможно, что это связано с тем, что во времена СССР было популярно давать названия улицам в честь союзных республик. И тут — столица Узбекистана.
В Белгородском районе есть туристический маршрут, который выводит к «Муромскому лесу». Путь — Барсучья тропа, тропа Отшельника, Терновая долина и Муромская тропа. Очень интересны названия первых трёх. Вот они по порядку.
На барсуке и отшельнике тропы не закончились. Есть ещё и «именные». К примеру, Ольгина тропа. Рядом с ней же — Танина тропа, Катина тропа и Наташина тропа. Все они нашлись в Старооскольском округе.
Заметили её на карте Краснояружского района. Названа она в честь некой помещицы Алёны, которая жила в Теребрено. Рядом с нынешней улицей жили работавшие на её полях крестьяне.
Ещё одно интересное название, о происхождении которого узнать ничего не получилось. Прогуляться по ней можно в Белгородском районе, в селе Ближняя Игуменка.
Необъяснимо, но крайне романтично. И тоже в Ближней Игуменке. В Белгородской области недавно появился и переулок Романтиков, в близости от Сухого Лога в Белгороде.
Родная для землян галактика расположилась в Губкине. Как оказалось, появилась она под веянием 12 апреля, когда в России отмечается День космонавтики. Причём улица Млечный Путь расположена в Звёздном микрорайоне. В городе можно отыскать и Марсианский переулок.
Губкинский округ, село Осколец.
Как оказалась, есть такая не только в Дубовом и Старом Осколе, но и в Новом Осколе.
Старый Оскол на самом деле богат на «съедобные улицы». Есть там и такие, к которым уже привыкли, типа Малиновая или Клубничная, а есть и такие — улица Десертная и улица Дюшесная.
Она тоже находится в Старом Осколе. Что касается происхождения названия, то исторические источники указывают, что улица так названа в память о Холостой Слободе, которая ранее находилась на территории города.
Ещё одно «чудо» Старооскольского округа, в селе Анпиловка. толком ничего неизвестно, кроме того, что улицу просто назвали в честь бога древних римлян.