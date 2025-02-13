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Posted 13 февраля, 06:10

Published 13 февраля, 06:10

Modified 13 февраля, 06:12

Updated 13 февраля, 06:12

Улицы города

Барсучья, Бахуса, Холостая: необычные улицы Белгородской области и где искать Конец?

13 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI. Улицы города

Журналисты Бел.Ру составили список самых удивительных улиц Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Кроме необычных названий автобусных остановок, в Белгородской области много креативных и неожиданных названий улиц. Улица Бахуса, например. Ещё в регионе можно прогуляться по Бельгии, Боварии, Дерибасовской. Только Брайтон-Бич нет. И даже пройти по Млечному пути. А что ещё?

Почти в каждом городе России есть улица Ленина или Мира, но не во всех городах можно заселиться, к примеру, в дом на улице Розы Люксембург. Ещё реже кто может похвастаться улицей, названной в честь Курта Кобейна, как в Пермском крае. В общем — вариантов много.

Журналисты Бел.Ру решили обратиться к картам Белгородской области и отыскать «интересности» на месте. Конец. Нет, это одна из улиц в Борисовском районе. В селе Никитское, если точнее.

Улица Конец в Борисовском районе Белгородской области, село Никитское
Улица Конец в Борисовском районе Белгородской области, село Никитское. Фото: Яндекс.Карты

Немного из искусства

Дерибасовский проезд

В Белгороде, конечно, не дожди, но с утра был туман. На Дерибасовском проезде в Стрелецком, вероятно, не лучше. Да, как оказалось, в Белгородской области есть свой небольшой «кусочек курорта» из Одессы. Первым на глаза журналистке Бел.Ру попалось именно это название. А сама она, как видно, попалась на крючок ностальгии по комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Дерибасовский проезд в Белгородском районе
Дерибасовский проезд в Белгородском районе. Фото: Яндекс.Карты

Улица Боевик и улица Балабанова

Обе находятся в Корочанском районе, но в разных местах. Первая — в Плотавце, вторая — в Искре. Интересное сочетание, идеально дополняющее друг друга, пусть и находятся улицы друг от друга совсем не через дорогу.

Однако, если углубиться в историю, это всё же просто удачное совпадение на карте Белгородской области. Улица Боевик, как говорят местные, получила прозвище, а потом и название в память о кулачных боях. Их якобы проводили рядом, там, где «находится край оврага, за которым стоят огромные дубы».

Улица Боевик в Корочанском районе, село Плотавец
Улица Боевик в Корочанском районе, село Плотавец. Фото: Яндекс.Карты

А что с Балабановым? Улица в Искре названа в честь садовода-генетика Михаила Балабанова, которого многие садоводы России знали как отличного специалиста. Кроме того, усадьба Балабановых считается культурно-историческим памятником.

Улица Балабанова в Корочанском районе, село Искра
Улица Балабанова в Корочанском районе, село Искра
Улица Балабанова в Корочанском районе, село Искра. Фото: Сообщество «Короча Наизнанку» в ВК

Улица Третьяковка

А это улица уже села Солдатское, расположенного в Ракитянском районе. Звучит, конечно, как устоявшееся «прозвище» Третьяковской галереи, но «родство» с художественным музеем в Москве на этом и заканчивается.

Краевед Сталина Угрюмова, работавшая в Солдатском учителем, рассказывала, что такое название улица получила от имени Третьяк, которым называли каждого третьего ребёнка в семье. Но при условии, что это мальчик. Так, по её словам, «и пошла множиться Третьяковка».

Сюда же можно добавить и улицу Акварельную. Только находится она уже в Старом Осколе.

Улица Третьяковка в Ракитянском районе Белгородской области, село Солдатское
Акварельная улица в Старом Осколе, Белгородская область
Улица Третьяковка в Ракитянском районе Белгородской области, село Солдатское. Фото: Яндекс.Карты

Улицы с заграничной ноткой

«Европа»

Таких улиц довольно много в Белгородском районе. К примеру, в Репном. Там есть целый таунпарк под названием «Европа». Это и Итальянская улица, и Венская, и Парижская, и Испанская. Есть и Пражская.

Таунпарк «Европа» в Репном
Таунпарк «Европа» в Репном. Фото: Яндекс.Карты

Улица Бельгия

Найти такую можно в Поповке Корочанского района. Даже сами жители не знают, откуда взялось такое название, но очень рады, что она у них в селе есть. Однако некоторые могут рассказать легенду, которой им объясняли всё это. По их словам, в той стороне жил заключённый из Бельгии в своей землянке.

Улица Бельгия в Корочанском районе
Улица Бельгия в Корочанском районе. Фото: Яндекс.Карты

Улица Бовария

Своя Бовария расположилась в Ракитянском. Прогуляться по ней можно в селе Меловое. История с названием улицы та же — никто не знает, откуда оно пошло. Даже легенд и рассказов никаких нет. Почему «Бовария», а не «Бавария», непонятно.

Улица Бовария в Ракитянском районе, село Меловое
Улица Бовария в Ракитянском районе, село Меловое. Фото: Яндекс.Карты

Ташкентская улица

Хутор Красный Восток, Яковлевский район Белгородской области. Что, как и почему, — уже можно догадаться, каков ответ. Вполне возможно, что это связано с тем, что во времена СССР было популярно давать названия улицам в честь союзных республик. И тут — столица Узбекистана.

Улица Ташкентская в Белгородской области
Улица Ташкентская в Белгородской области. Фото: Яндекс.Карты

Барсучья тропа и все-все-все

Барсук, Отшельник и Терновая долина

В Белгородском районе есть туристический маршрут, который выводит к «Муромскому лесу». Путь — Барсучья тропа, тропа Отшельника, Терновая долина и Муромская тропа. Очень интересны названия первых трёх. Вот они по порядку.

Маршрут к парку «Муромский лес»
Маршрут к парку "Муромский лес"
Маршрут к парку "Муромский лес"
Маршрут к парку «Муромский лес». Фото: CartoGiraffe

Что в имени тебе моём?

Четыре «подружки» Старого Оскола

На барсуке и отшельнике тропы не закончились. Есть ещё и «именные». К примеру, Ольгина тропа. Рядом с ней же — Танина тропа, Катина тропа и Наташина тропа. Все они нашлись в Старооскольском округе.

Наташина, Ольгина, Катина и Танина тропа
Наташина, Ольгина, Катина и Танина тропа. Фото: CartoGiraffe

Алёнина улица

Заметили её на карте Краснояружского района. Названа она в честь некой помещицы Алёны, которая жила в Теребрено. Рядом с нынешней улицей жили работавшие на её полях крестьяне.

Улица Алёнина в Теребрено, Белгородская область
Улица Алёнина в Теребрено, Белгородская область. Фото: Яндекс.Карты

Нежная романтика и грёзы

Улица Грёз

Ещё одно интересное название, о происхождении которого узнать ничего не получилось. Прогуляться по ней можно в Белгородском районе, в селе Ближняя Игуменка.

Улица Грёз в Белгородской области
Улица Грёз в Белгородской области. Фото: Яндекс.Карты

Улица Романтиков

Необъяснимо, но крайне романтично. И тоже в Ближней Игуменке. В Белгородской области недавно появился и переулок Романтиков, в близости от Сухого Лога в Белгороде.

Улица Романтиков в Ближней Игуменке
Переулок Романтиков в Белгороде
Улица Романтиков в Ближней Игуменке. Фото: Яндекс.Карты

Млечный Путь

Родная для землян галактика расположилась в Губкине. Как оказалось, появилась она под веянием 12 апреля, когда в России отмечается День космонавтики. Причём улица Млечный Путь расположена в Звёздном микрорайоне. В городе можно отыскать и Марсианский переулок.

Улица Млечный Путь в Губкине
Улица Млечный Путь в Губкине. Фото: Яндекс.Карты

«Вкусные» улицы

Булочная улица

Губкинский округ, село Осколец.

Улица Булочная в Оскольце
Улица Булочная в Оскольце. Фото: Яндекс.Карты

Барбарисовая улица

Как оказалась, есть такая не только в Дубовом и Старом Осколе, но и в Новом Осколе.

Барбарисовая улица в Белгородском районе
Барбарисовая улица в Старооскольском округе
Барбарисовая улица в Новооскольском округе
Барбарисовая улица в Белгородском районе. Фото: Яндекс.Карты

Улицы Десертная и Дюшесная

Старый Оскол на самом деле богат на «съедобные улицы». Есть там и такие, к которым уже привыкли, типа Малиновая или Клубничная, а есть и такие — улица Десертная и улица Дюшесная.

Старый Оскол, Десертная улица
Старый Оскол, Дюшесная улица
Старый Оскол, Десертная улица. Фото: Яндекс.карты

Холостая улица

Она тоже находится в Старом Осколе. Что касается происхождения названия, то исторические источники указывают, что улица так названа в память о Холостой Слободе, которая ранее находилась на территории города.

Улица Холостая, Староскольский округ
Улица Холостая, Староскольский округ. Фото: Яндекс.Карты

Улица Бахуса

Ещё одно «чудо» Старооскольского округа, в селе Анпиловка. толком ничего неизвестно, кроме того, что улицу просто назвали в честь бога древних римлян.

Улица Бахуса, село Анпиловка, Старооскольский округ
Улица Бахуса, село Анпиловка, Старооскольский округ. Фото: Яндекс.Карты
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