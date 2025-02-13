Барсучья, Бахуса, Холостая: необычные улицы Белгородской области и где искать Конец?

В Белгороде, конечно, не дожди, но с утра был туман. На Дерибасовском проезде в Стрелецком, вероятно, не лучше. Да, как оказалось, в Белгородской области есть свой небольшой «кусочек курорта» из Одессы. Первым на глаза журналистке Бел.Ру попалось именно это название. А сама она, как видно, попалась на крючок ностальгии по комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».