«Барометрический удар»: реальная угроза или преувеличение?

При этом терапевт, профессор Светлана Каневская отмечает, что ухудшение самочувствия в условиях высокого давления связано с двумя основными факторами. Во-первых, в атмосфере становится меньше кислорода, что особенно ощущают люди с анемией и железодефицитом.