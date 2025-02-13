«Барометрический удар»: реальная угроза или преувеличение?

Posted 13 февраля, 08:10
Published 13 февраля, 08:10
Modified 13 февраля, 13:41
Updated 13 февраля, 13:41
В начале февраля 2025 года Центральную Россию накрыл так называемый барометрический удар — резкое повышение атмосферного давления, вызванное азиатским антициклоном.
По данным Telegram-канала SHOT, жители Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей массово обращались за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Многие люди жаловались на сильные головные боли, слабость, носовые кровотечения.
Синоптики зафиксировали экстремально высокое атмосферное давление, рекордное для февраля. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что пик давления пришёлся на ночь с 7 на 8 февраля.
«Никаких резких скачков не было, давление стояло стабильно высоким. В это время фиксировались не только участившиеся вызовы скорой, но и технические сбои, например, отказ двигателей китайских автомобилей, а также задержки авиарейсов в Пулково», — рассказал Шувалов.
Мнения врачей по поводу влияния «барометрического удара» разделились. Главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» профессор Заур Шугушев скептически относится к утверждению, что атмосферное давление оказывает значительное влияние на организм человека.
«Научно доказано, что изменение атмосферного давления влияет на артериальное давление человека максимум на 5 мм ртутного столба. Поэтому говорить о каком-то серьёзном воздействии высоких значений на здоровье некорректно», — пояснил он.
При этом терапевт, профессор Светлана Каневская отмечает, что ухудшение самочувствия в условиях высокого давления связано с двумя основными факторами. Во-первых, в атмосфере становится меньше кислорода, что особенно ощущают люди с анемией и железодефицитом.
«Такие люди начинают острее испытывать ощущение гипоксии, что проявляется слабостью, утомляемостью, разбитостью, головной болью, сонливостью. И, как правило, проходит, если человек начинает больше гулять на свежем воздухе», — отметила врач.
Во-вторых, у гипертоников может резко подниматься артериальное давление, что чревато гипертоническими кризами.
«Больные могут испытывать головные боли, мелькание мушек перед глазами, тошноту. Им следует строго следить за приёмом лекарств и избегать серьёзных физических нагрузок», — уточнила Каневская.
По словам Шувалова, экстремально высокое давление в Центральной России пошло на спад, и в обозримом будущем «барометрических ударов» не предвидится. Давление постепенно снижается и приближается к нормальным показателям.
Отметим, что, по данным Gismetio, в Белгороде давление сейчас 758 мм ртутного столба, что чуть выше нормы для февраля.