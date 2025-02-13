Баланин рассказал о расширении бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС

Posted 13 февраля, 08:39
Published 13 февраля, 08:39
Modified 13 февраля, 08:39
Updated 13 февраля, 08:39
Для достижения этих целей Правительство РФ расширило Программу государственных гарантий на бесплатное медицинское обслуживание на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Расширенная программа включает дополнительную поддержку участников специальной военной операции, которым требуется медицинская помощь, а также в рамках ее реализации будет проводиться оценка репродуктивного здоровья будущих родителей, другие важные инициативы, сообщает kp.ru.
В том числе предусмотрено увеличение финансирования службы скорой помощи на 16,5% по сравнению с прошлым годом, на амбулаторно-поликлиническую помощь — на 12,9%, на лечение в дневных стационарах — на 7,7% и в круглосуточных медицинских учреждениях — на 22,4%.
«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — отметил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
В текущем году в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ) планируется выделение финансирования на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры свыше чем для 100 миллионов граждан России. В этот список входят обследования, которые в частных медицинских учреждениях стоят дорого.
Одним из основных новшеств этого года станет обязательный скрининг на вирусный гепатит С, который мужчины и женщины начиная с 25 лет смогут проходить раз в десять лет в процессе диспансеризации.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как инфаркты и инсульты, остаются ведущей причиной преждевременной смертности. Поэтому в рамках ПГГ значительно увеличено количество медицинских услуг для таких пациентов. Станут доступнее жизненно важные операции.
Система медицинской поддержки для будущих родителей также активно развивается. В ходе диспансеризации проводятся профилактические обследования, которые помогают оценить репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин.
Также в текущем году в Программу государственных гарантий был включен новый раздел, посвященный порядку оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.
В этом году увеличено финансирование медицинской реабилитации, запланировано расширение применения в диагностике заболеваний технологий искусственного интеллекта, а для популяризации здорового образа жизни по всей стране активно развиваются центры здоровья.