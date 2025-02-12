Женщина погибла в Белгородской области после атаки дрона на авто

Posted 12 февраля, 11:54
Published 12 февраля, 11:54
Modified 12 февраля, 11:56
Updated 12 февраля, 11:56
В Грайворонском округе от удара беспилотника погибла женщина. Происшествие случилось в селе Мокрая Орловка.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, БПЛА атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. От полученных ранений она скончалась на месте.
Вчера, 11 февраля, три беспилотника атаковали Мокрую Орловку. Дроны ударили по легковому автомобилю, линии электропередачи и частному жилому дому.
В результате несколько улиц временно остались без электроснабжения. Обошлось без жертв.