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Posted 12 февраля, 11:54

Published 12 февраля, 11:54

Modified 12 февраля, 11:56

Updated 12 февраля, 11:56

Белгородка погибла в автомобиле

Женщина погибла в Белгородской области после атаки дрона на авто

12 февраля 2025, 11:54
Фото: 1MI. Белгородка погибла в автомобиле
Сюжет
Приграничье
Трагедия произошла в Грайворонском округе. Женщина скончалась на месте.

В Грайворонском округе от удара беспилотника погибла женщина. Происшествие случилось в селе Мокрая Орловка.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, БПЛА атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. От полученных ранений она скончалась на месте.

Вчера, 11 февраля, три беспилотника атаковали Мокрую Орловку. Дроны ударили по легковому автомобилю, линии электропередачи и частному жилому дому.

В результате несколько улиц временно остались без электроснабжения. Обошлось без жертв.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 42 снаряда и 56 дронов. Взрывы прогремели и в самом Белгороде — в одной из квартир выбило окна.

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