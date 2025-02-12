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Posted 12 февраля, 10:25

Published 12 февраля, 10:25

Modified 12 февраля, 10:25

Updated 12 февраля, 10:25

Последствия атаки на Графовку в августе 2024 года

Закрывать не будут: как белгородцы выживают под обстрелами в приграничном селе?

12 февраля 2025, 10:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки на Графовку в августе 2024 года

Белгородцы просят закрыть въезд в ещё одно село из-за постоянных атак ВСУ

Сюжет
Приграничье
Речь идёт о Графовке Краснояружского района, которая ежедневно попадает под удар ВСУ. Однако закрывать село не планируют, отметил глава района.

Жители Графовки Краснояружского района интересуются, когда въезд в их населённый пункт закроют. По словам одной женщины, здесь постоянно летают дроны, связи и интернета нет около трёх месяцев, а транспорт совсем перестал ездить.

На её обращение отреагировал глава Краснояружского района Виталий Кутоманов. Он ответил, что закрытие въезда в село пока не запланировано, а администрация муниципалитета принимает все меры для того, чтобы восстановить связь.

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Чиновник также напомнил, что жители могут воспользоваться компенсацией за аренду жилья, которая будет действовать до конца марта — будут ли продлевать эту меру поддержки, пока не известно.

Но тем, кто принял решение оставаться в своих домах, власти выдадут продуктовые наборы.

Добавим, что в настоящее время в Белгородской области закрыт въезд в 43 населённых пункта. О том, в какие именно, можно прочитать здесь.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#Графовка#СВО#Виталий Кутоманов
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