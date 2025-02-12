Закрывать не будут: как белгородцы выживают под обстрелами в приграничном селе?

Posted 12 февраля, 10:25
Published 12 февраля, 10:25
Modified 12 февраля, 10:25
Updated 12 февраля, 10:25
Жители Графовки Краснояружского района интересуются, когда въезд в их населённый пункт закроют. По словам одной женщины, здесь постоянно летают дроны, связи и интернета нет около трёх месяцев, а транспорт совсем перестал ездить.
На её обращение отреагировал глава Краснояружского района Виталий Кутоманов. Он ответил, что закрытие въезда в село пока не запланировано, а администрация муниципалитета принимает все меры для того, чтобы восстановить связь.
Чиновник также напомнил, что жители могут воспользоваться компенсацией за аренду жилья, которая будет действовать до конца марта — будут ли продлевать эту меру поддержки, пока не известно.
Но тем, кто принял решение оставаться в своих домах, власти выдадут продуктовые наборы.
Добавим, что в настоящее время в Белгородской области закрыт въезд в 43 населённых пункта. О том, в какие именно, можно прочитать здесь.