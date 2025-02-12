bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 09:47

Published 12 февраля, 09:47

Modified 12 февраля, 09:47

Updated 12 февраля, 09:47

Часто мошенники заставляют своих жертв брать кредиты

Закон о «периоде охлаждения»: о чём речь и как он поможет защитить от мошенников?

12 февраля 2025, 09:47
Фото: 1MI. Часто мошенники заставляют своих жертв брать кредиты

Госдума приняла закон о «периоде охлаждения», Совфед его уже одобрил

В России принят закон, который защищает граждан от мошенников, заставляющих брать кредиты.

В России приняли закон, предназначенный для защиты граждан от мошенников, которые заставляют людей оформлять кредиты. Об этом пишет УтроNews со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ.

В рамках закона вводится «период охлаждения» при оформлении кредита, в течение которого не будет проводиться никаких финансовых операций. Он будет длиться четыре часа для сумм от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов — для кредитов свыше 200 тыс. рублей. Кредитные и микрофинансовые организации теперь обязаны дополнительно проверять операции на предмет мошенничества.

Закон о «периоде охлаждения» Госдума приняла 11 февраля. Сегодня, 12 февраля, его одобрили в Совете Федерации.

В январе 2025 года 180 белгородцев пострадали от мошенников, суммарный ущерб составил более 58 млн рублей.

Из этой суммы более 15 млн потерпевшие оформили как кредиты на себя и на близких.

Напомним, что с 1 марта 2025 года россияне смогут блокировать оформление онлайн-кредитов на своё имя через «Госуслуги», банки и МФЦ. Новый закон позволяет устанавливать запрет на необеспеченные кредиты, что поможет защитить граждан от мошенников. Банки уже тестируют системы самоограничений.

Читайте также:
Подозреваемого в мошенничестве белгородского адвоката заключили под стражуЭксперты напомнили о схемах мошенничества перед Новым годомДиректрису Харьковской школы под Белгородом осудили за мошенничество
Эксперт рассказал, как избежать мошенничества с поддельными сайтами Госуслуг
Узнать подробнее
#Анна Селищева#Общество#Закон#Кредит#Мошенники#Россия#Совет Федерации#Период охлаждения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика