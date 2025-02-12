Закон о «периоде охлаждения»: о чём речь и как он поможет защитить от мошенников?

В рамках закона вводится «период охлаждения» при оформлении кредита, в течение которого не будет проводиться никаких финансовых операций. Он будет длиться четыре часа для сумм от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов — для кредитов свыше 200 тыс. рублей. Кредитные и микрофинансовые организации теперь обязаны дополнительно проверять операции на предмет мошенничества.