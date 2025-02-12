Закон о «периоде охлаждения»: о чём речь и как он поможет защитить от мошенников?

Posted 12 февраля, 09:47
Published 12 февраля, 09:47
Modified 12 февраля, 09:47
Updated 12 февраля, 09:47
В России приняли закон, предназначенный для защиты граждан от мошенников, которые заставляют людей оформлять кредиты. Об этом пишет УтроNews со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ.
В рамках закона вводится «период охлаждения» при оформлении кредита, в течение которого не будет проводиться никаких финансовых операций. Он будет длиться четыре часа для сумм от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов — для кредитов свыше 200 тыс. рублей. Кредитные и микрофинансовые организации теперь обязаны дополнительно проверять операции на предмет мошенничества.
Закон о «периоде охлаждения» Госдума приняла 11 февраля. Сегодня, 12 февраля, его одобрили в Совете Федерации.
В январе 2025 года 180 белгородцев пострадали от мошенников, суммарный ущерб составил более 58 млн рублей.
Из этой суммы более 15 млн потерпевшие оформили как кредиты на себя и на близких.
Напомним, что с 1 марта 2025 года россияне смогут блокировать оформление онлайн-кредитов на своё имя через «Госуслуги», банки и МФЦ. Новый закон позволяет устанавливать запрет на необеспеченные кредиты, что поможет защитить граждан от мошенников. Банки уже тестируют системы самоограничений.