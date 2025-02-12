За свою же ошибку: Белоблводоканал не смог взыскать с ростовской компании 10,1 млн

Posted 12 февраля, 09:06
Published 12 февраля, 09:06
Modified 12 февраля, 09:08
Updated 12 февраля, 09:08
«Белоблводоканал» обратился в Белгородский арбитражный суд с иском против ростовской компании ООО «Эс эс си групп». Сумма иска составила чуть больше 10,1 млн рублей.
Между подрядчиком и субподрядчиком соответственно был заключён договор. Согласно договору, «Эс эс си групп» за почти 25,6 млн рублей должна была построить в селе Покровка водозаборные скважины на улицах Школьная и Советская. «Белоблводоканал» успел перевести субподрядной организации аванс в размере 7,6 млн рублей, но компания «Эс эс си групп» не выполнила работы в полном объёме в установленные сроки. При этом, как указал истец, аванс ему так и не вернули. Это и стало поводом для разбирательства.
Суд изучил материалы дела и решил иск не удовлетворять. Выяснилось, что все предусмотренные проектной документацией работы «Эс эс си групп» выполнила — скважины всё-таки пробурили. Но из-за ошибки, которую «Белоблводоканал» допустил в проекте, добраться до слоя воды не удалось. Воды просто не было на расчётной глубине.
Как указано в материалах суда, переговоры по внесению изменений в проект и договор велись, но вопрос так и не решился. «Белоблводоканал» проигнорировал неоднократные сообщения о проблеме и даже акт о фактическом выполнении работ на общую сумму 5,7 млн рублей, который также направили в предприятие.
Решение суда от 30 января 2025 года «Белоблводоканал» может обжаловать в течение месяца.