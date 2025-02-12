За свою же ошибку: Белоблводоканал не смог взыскать с ростовской компании 10,1 млн

Между подрядчиком и субподрядчиком соответственно был заключён договор. Согласно договору, «Эс эс си групп» за почти 25,6 млн рублей должна была построить в селе Покровка водозаборные скважины на улицах Школьная и Советская. «Белоблводоканал» успел перевести субподрядной организации аванс в размере 7,6 млн рублей, но компания «Эс эс си групп» не выполнила работы в полном объёме в установленные сроки. При этом, как указал истец, аванс ему так и не вернули. Это и стало поводом для разбирательства.