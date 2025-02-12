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Posted 12 февраля, 09:06

Published 12 февраля, 09:06

Modified 12 февраля, 09:08

Updated 12 февраля, 09:08

Суд отказал Белоблводоканалу в иске против ростовской «Эс эс си групп»

За свою же ошибку: Белоблводоканал не смог взыскать с ростовской компании 10,1 млн

12 февраля 2025, 09:06
Фото: Изображение Midjourney.

Суд отказал Белоблводоканалу в иске против ростовской «Эс эс си групп»

Сюжет
Суд
Белгородское предприятие обвинило компанию в невыполнении работ, но суд встал на сторону подрядчика. Выяснилось, что вина на самом деле лежит на водоканале.

«Белоблводоканал» обратился в Белгородский арбитражный суд с иском против ростовской компании ООО «Эс эс си групп». Сумма иска составила чуть больше 10,1 млн рублей.

Между подрядчиком и субподрядчиком соответственно был заключён договор. Согласно договору, «Эс эс си групп» за почти 25,6 млн рублей должна была построить в селе Покровка водозаборные скважины на улицах Школьная и Советская. «Белоблводоканал» успел перевести субподрядной организации аванс в размере 7,6 млн рублей, но компания «Эс эс си групп» не выполнила работы в полном объёме в установленные сроки. При этом, как указал истец, аванс ему так и не вернули. Это и стало поводом для разбирательства.

Суд изучил материалы дела и решил иск не удовлетворять. Выяснилось, что все предусмотренные проектной документацией работы «Эс эс си групп» выполнила — скважины всё-таки пробурили. Но из-за ошибки, которую «Белоблводоканал» допустил в проекте, добраться до слоя воды не удалось. Воды просто не было на расчётной глубине.

Как указано в материалах суда, переговоры по внесению изменений в проект и договор велись, но вопрос так и не решился. «Белоблводоканал» проигнорировал неоднократные сообщения о проблеме и даже акт о фактическом выполнении работ на общую сумму 5,7 млн рублей, который также направили в предприятие.

Решение суда от 30 января 2025 года «Белоблводоканал» может обжаловать в течение месяца.

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