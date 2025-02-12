bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 09:27

Published 12 февраля, 09:27

Modified 12 февраля, 09:29

Updated 12 февраля, 09:29

Фестиваль «Афганский ветер»

В Старом Осколе прошёл международный фестиваль «Афганский ветер»

12 февраля 2025, 09:27
Фото: Пресс-служба фонда «Поколение». Фестиваль «Афганский ветер»
Сюжет
Новости Белгорода
В этом году конкурс солдатской и военно-патриотической песни посвятили 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Гала-концерт в Центре молодёжных инициатив стал местом встречи ветеранов боевых действий, прошедших горячие точки, а также участников спецоперации.

Фестиваль символизирует память и связь между поколениями, отметил глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов. В этом и своеобразная миссия благотворительного фонда «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча, который на протяжении многих лет является партнёром мероприятия.

— Благодаря «Афганскому ветру» Старый Оскол стал для многих центром притяжения, в том числе для исполнителей из Луганска и Донецка, — подчёркивает помощник депутата Алексей Мирошник. — Фонд помогает сохранить память о героических страницах жизни наших земляков, воспитывает новое поколение защитников Отечества — патриотов своей Родины. И это — лучшее вложение в будущее страны.

Гран-при XXIX Международнго фестиваля-конкурса солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер» в этом году отправился в Тулу.

На гала-концерте солдатской и военно-патриотической песни выступление ансамбля военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области жюри признало лучшим. А всего в гала-концерте приняли участие 12 из более чем двухсот участников.

Фойе ЦМИ участники и зрители гала-концерта заполнили задолго до начала. «Афганский ветер» — это еще и место встречи старых друзей.

«Начинали еще юношами, а уже взрослые мужики или девушки, когда приезжали, уже прекрасные солидные дамы. Но, тем не менее, творчество не прекращает развитие. Постоянно что-то новое привозят. А вообще я хочу сказать спасибо всем, кто нам помогал, помогает — дело в том, что это нужно не только нам — тем, кто был там, это нужно всем помнить, знать. И сегодня ребятам, которые идут по стопам наших прадедов, отцов, дедов — они тоже сейчас защищают нашу Родину. Честь им и хвала, и дай Бог, чтобы они вернулись домой живые и невредимые, и с победой», — Сергей Богунов, Председатель старооскольской организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне.

В зале нет свободных мест — ветераны локальных конфликтов и СВО, их семьи, волонтеры, сами участники фестиваля. Заняты все 500 кресел, и даже проходы. Люди готовы стоять весь концерт, лишь слышать и видеть натянутый нерв «Афганского ветра».

Кадры военной хроники, письма матерям и женам, солдатские песни… Когда на экране поплыли фотографии погибших старооскольцев — 11 не вернулись из Афганистана, 18 сложили головы в Чечне.

Минута молчания в память о павших — традиция со дня основания фестиваля. 15 из 29 лет «Афганского ветра» жюри возглавляет писатель и автор-исполнитель, москвич Алексей Витаков. Признается, что каждый раз в Старом Осколе удивляется духу патриотизма.

«Сегодня был удивительный день. Очень сильный! Вообще, конкурс растет из года в год, и меня поразило, сколько мы новых песен слушаем каждый раз на патриотическую, на военную тему. Мне казалось, что люди со времен Великой Отечественной войны все написали, и поют старое — нет. Пишут новые песни — очень сильные, удивительные!», — Алексей Витаков, Председатель жюри фестиваля-конкурса «Афганский ветер».

Дмитрий Верховову из Ивни, написавшему песню о Белгороде, зал аплодировал стоя. Впрочем, за 3 часа гала-концерта, зрители поднимались не раз. В этом году на «Афганском ветре» выступили более 200 исполнителей и коллективов из разных городов России и новых республик, были участники из Узбекистана и даже Марокко.

Саоуат Таха — студент Белгородского университета кооперации, экономики и права делится, что песню «Возвращайся» он исполняет уже не впервые, но сегодня пел с особенным чувством.

«Я понял, как это очень важно для страны — защищать свою территорию, своё Отечество. Эта песня очень тронула. С таким чувством, с ребятами, со всеми военными в форме — это гордость для меня. Это большая честь», — Саоуат Таха, участник фестиваля «Афганский ветер».

Воинский подвиг, отвага и мужество, любовь к Родине — главная тема песен «Афганского ветра».

«Самое важное здесь — связь поколений. Для нас очень важно почувствовать, что такое единение, что такое объединение людей. Я увидел очень много знакомых людей, которые непосредственно либо участники СВО, либо их сыновья, мужья находятся в зоне спецоперации. Я уверен, что такими мероприятиями мы сумеем поднять дух патриотизма русского человека на очень высокий уровень», — Владимир Жданов, Глава администрации Старооскольского городского округа.

Вот уже почти 30 лет в подготовке и проведении фестиваля «Афганский ветер» помогает благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча, который последовательно и системно занимается поддержкой патриотического движения в России.

«Отдавая дань памяти поколению 80-х, одновременно мы говорим слова благодарности ребятам которые сегодня продолжают эту тематику. Сегодня — это ветераны СВО, которые здесь сегодня присутствуют. Мы отдаем дань уважения людям, которые с оружием в руках защищают сегодняшние рубежи нашего Отечества. Мы воспитываем новое поколение защитников Отечества, патриотов своей Родины, и это вложение в наше будущее, в наше Отечество», — Алексей Мирошник, Помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.

А новое поколение не подводит — им понятен смысл слов «Родина, долг, честь, любовь, верность».

Гран-при фестиваля жюри отдало ансамблю военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области. Гвардейцы исполнили песню группы «Любэ» «Многая лета». Солист Сергей Лукъянчиков гран-при «Афганского ветра» уже брал — около 20 лет назад в составе другого коллектива. Говорит, что приезжая сюда, не ощущает возраста — о том, что за плечами десятки лет службы, напоминает лишь возраст сыновей. Им теперь и посвящают новые песни.

«Я сейчас будут исполнять авторскую песню „Храни, Господь, Отчизны сыновей“. Мой сын был в Курске недавно. Сейчас он дома, слава Богу, дослуживает. Песня посвящена уже воинам-сынам от нас отцов», — Сергей Лукъянчиков, Солист ансамбля военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области.
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер»
Фестиваль «Афганский ветер». Фото: Пресс-служба фонда «Поколение»
Под Губкином открылся памятник воинской славы, отремонтированный «Поколением»
Узнать подробнее
Читайте также:
Активисты «Нового поколения» Скоча провели «Диктант добрых дел» ко Дню добровольцаФонд «Поколение» Андрея Скоча помог восстановить памятник жертвам фашизмаВладимир Путин наградил Орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени Андрея Скоча
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика