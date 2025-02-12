В Старом Осколе прошёл международный фестиваль «Афганский ветер»

Posted 12 февраля, 09:27
Published 12 февраля, 09:27
Modified 12 февраля, 09:29
Updated 12 февраля, 09:29
Гала-концерт в Центре молодёжных инициатив стал местом встречи ветеранов боевых действий, прошедших горячие точки, а также участников спецоперации.
Фестиваль символизирует память и связь между поколениями, отметил глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов. В этом и своеобразная миссия благотворительного фонда «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча, который на протяжении многих лет является партнёром мероприятия.
— Благодаря «Афганскому ветру» Старый Оскол стал для многих центром притяжения, в том числе для исполнителей из Луганска и Донецка, — подчёркивает помощник депутата Алексей Мирошник. — Фонд помогает сохранить память о героических страницах жизни наших земляков, воспитывает новое поколение защитников Отечества — патриотов своей Родины. И это — лучшее вложение в будущее страны.
Гран-при XXIX Международнго фестиваля-конкурса солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер» в этом году отправился в Тулу.
На гала-концерте солдатской и военно-патриотической песни выступление ансамбля военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области жюри признало лучшим. А всего в гала-концерте приняли участие 12 из более чем двухсот участников.
Фойе ЦМИ участники и зрители гала-концерта заполнили задолго до начала. «Афганский ветер» — это еще и место встречи старых друзей.
«Начинали еще юношами, а уже взрослые мужики или девушки, когда приезжали, уже прекрасные солидные дамы. Но, тем не менее, творчество не прекращает развитие. Постоянно что-то новое привозят. А вообще я хочу сказать спасибо всем, кто нам помогал, помогает — дело в том, что это нужно не только нам — тем, кто был там, это нужно всем помнить, знать. И сегодня ребятам, которые идут по стопам наших прадедов, отцов, дедов — они тоже сейчас защищают нашу Родину. Честь им и хвала, и дай Бог, чтобы они вернулись домой живые и невредимые, и с победой», — Сергей Богунов, Председатель старооскольской организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне.
В зале нет свободных мест — ветераны локальных конфликтов и СВО, их семьи, волонтеры, сами участники фестиваля. Заняты все 500 кресел, и даже проходы. Люди готовы стоять весь концерт, лишь слышать и видеть натянутый нерв «Афганского ветра».
Кадры военной хроники, письма матерям и женам, солдатские песни… Когда на экране поплыли фотографии погибших старооскольцев — 11 не вернулись из Афганистана, 18 сложили головы в Чечне.
Минута молчания в память о павших — традиция со дня основания фестиваля. 15 из 29 лет «Афганского ветра» жюри возглавляет писатель и автор-исполнитель, москвич Алексей Витаков. Признается, что каждый раз в Старом Осколе удивляется духу патриотизма.
«Сегодня был удивительный день. Очень сильный! Вообще, конкурс растет из года в год, и меня поразило, сколько мы новых песен слушаем каждый раз на патриотическую, на военную тему. Мне казалось, что люди со времен Великой Отечественной войны все написали, и поют старое — нет. Пишут новые песни — очень сильные, удивительные!», — Алексей Витаков, Председатель жюри фестиваля-конкурса «Афганский ветер».
Дмитрий Верховову из Ивни, написавшему песню о Белгороде, зал аплодировал стоя. Впрочем, за 3 часа гала-концерта, зрители поднимались не раз. В этом году на «Афганском ветре» выступили более 200 исполнителей и коллективов из разных городов России и новых республик, были участники из Узбекистана и даже Марокко.
Саоуат Таха — студент Белгородского университета кооперации, экономики и права делится, что песню «Возвращайся» он исполняет уже не впервые, но сегодня пел с особенным чувством.
«Я понял, как это очень важно для страны — защищать свою территорию, своё Отечество. Эта песня очень тронула. С таким чувством, с ребятами, со всеми военными в форме — это гордость для меня. Это большая честь», — Саоуат Таха, участник фестиваля «Афганский ветер».
Воинский подвиг, отвага и мужество, любовь к Родине — главная тема песен «Афганского ветра».
«Самое важное здесь — связь поколений. Для нас очень важно почувствовать, что такое единение, что такое объединение людей. Я увидел очень много знакомых людей, которые непосредственно либо участники СВО, либо их сыновья, мужья находятся в зоне спецоперации. Я уверен, что такими мероприятиями мы сумеем поднять дух патриотизма русского человека на очень высокий уровень», — Владимир Жданов, Глава администрации Старооскольского городского округа.
Вот уже почти 30 лет в подготовке и проведении фестиваля «Афганский ветер» помогает благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча, который последовательно и системно занимается поддержкой патриотического движения в России.
«Отдавая дань памяти поколению 80-х, одновременно мы говорим слова благодарности ребятам которые сегодня продолжают эту тематику. Сегодня — это ветераны СВО, которые здесь сегодня присутствуют. Мы отдаем дань уважения людям, которые с оружием в руках защищают сегодняшние рубежи нашего Отечества. Мы воспитываем новое поколение защитников Отечества, патриотов своей Родины, и это вложение в наше будущее, в наше Отечество», — Алексей Мирошник, Помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.
А новое поколение не подводит — им понятен смысл слов «Родина, долг, честь, любовь, верность».
Гран-при фестиваля жюри отдало ансамблю военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области. Гвардейцы исполнили песню группы «Любэ» «Многая лета». Солист Сергей Лукъянчиков гран-при «Афганского ветра» уже брал — около 20 лет назад в составе другого коллектива. Говорит, что приезжая сюда, не ощущает возраста — о том, что за плечами десятки лет службы, напоминает лишь возраст сыновей. Им теперь и посвящают новые песни.
«Я сейчас будут исполнять авторскую песню „Храни, Господь, Отчизны сыновей“. Мой сын был в Курске недавно. Сейчас он дома, слава Богу, дослуживает. Песня посвящена уже воинам-сынам от нас отцов», — Сергей Лукъянчиков, Солист ансамбля военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области.