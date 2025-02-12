В Старом Осколе прошёл международный фестиваль «Афганский ветер»

Дмитрий Верховову из Ивни, написавшему песню о Белгороде, зал аплодировал стоя. Впрочем, за 3 часа гала-концерта, зрители поднимались не раз. В этом году на «Афганском ветре» выступили более 200 исполнителей и коллективов из разных городов России и новых республик, были участники из Узбекистана и даже Марокко.