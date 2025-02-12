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Posted 12 февраля, 08:14

Published 12 февраля, 08:14

Modified 12 февраля, 08:17

Updated 12 февраля, 08:17

Разрушения в Белгородском районе

В оперштабе подсчитали последствия неспокойного дня в Белгороде и регионе

12 февраля 2025, 08:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Разрушения в Белгородском районе

ВСУ за день выпустили по Белгородской области 42 боеприпаса и 56 БПЛА

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Обстрел
Под удар 11 февраля попал в том числе Белгород: в городе прогремело несколько взрывов. Без последствий не обошлось.

Во вторник, 11 февраля, Белгородскую область атаковали 42 снарядами и 56 беспилотниками.

Громко было и в Белгороде. Несколько взрывов прозвучало днём. Чем именно ВСУ ударили по городу, точно не известно. Сообщается, что в одной из квартир после отражения атаки выбило окна.

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Также под удар вчера попали ещё девять районов. Последствий нет только в Прохоровском районе и Яковлевском округе — там сбили по одному беспилотнику.

В Шебекинском округе после атаки БПЛА повреждена кровля частного дома. Ещё один дом пострадал в Борисовском районе. В Валуйском округе под удар попал КамАЗ.

Машина, частный дом и ЛЭП повреждены в Грайворонском округе. Линия электропередачи пострадала и в Краснояружском районе. Там же вдобавок разрушения выявили в частном доме и здании соцобъекта, сообщили в оперштабе.

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В Белгородском районе за сутки пострадали два частных дома, 14 квартир в трёх МКД, две машины. Разрушения есть на территории сельхозпредприятия, также атаке БПЛА подвергся магазин.

В Волоконовском районе под удар попали два соцобъекта, частный дом, административное здание, машина. Также разрушена летняя кухня на территории соцобъекта.

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