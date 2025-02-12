В оперштабе подсчитали последствия неспокойного дня в Белгороде и регионе

Posted 12 февраля, 08:14
Published 12 февраля, 08:14
Modified 12 февраля, 08:17
Updated 12 февраля, 08:17
Во вторник, 11 февраля, Белгородскую область атаковали 42 снарядами и 56 беспилотниками.
Громко было и в Белгороде. Несколько взрывов прозвучало днём. Чем именно ВСУ ударили по городу, точно не известно. Сообщается, что в одной из квартир после отражения атаки выбило окна.
Также под удар вчера попали ещё девять районов. Последствий нет только в Прохоровском районе и Яковлевском округе — там сбили по одному беспилотнику.
В Шебекинском округе после атаки БПЛА повреждена кровля частного дома. Ещё один дом пострадал в Борисовском районе. В Валуйском округе под удар попал КамАЗ.
Машина, частный дом и ЛЭП повреждены в Грайворонском округе. Линия электропередачи пострадала и в Краснояружском районе. Там же вдобавок разрушения выявили в частном доме и здании соцобъекта, сообщили в оперштабе.
В Белгородском районе за сутки пострадали два частных дома, 14 квартир в трёх МКД, две машины. Разрушения есть на территории сельхозпредприятия, также атаке БПЛА подвергся магазин.
В Волоконовском районе под удар попали два соцобъекта, частный дом, административное здание, машина. Также разрушена летняя кухня на территории соцобъекта.