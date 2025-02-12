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Posted 12 февраля, 09:27

Published 12 февраля, 09:27

Modified 12 февраля, 11:30

Updated 12 февраля, 11:30

«Волга», выставленная на продажу в Белгороде

В Белгородской области выставили на продажу редкую машину с интересным описанием

12 февраля 2025, 09:27
Фото: Avito.ru. «Волга», выставленная на продажу в Белгороде

Почти «новую „Волгу“ продают в Белгородской области

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Новости Белгорода
«Волга» 1998 года с пробегом 2620 км стоит в два раза дешевле новой Lada Granta.

В Старом Осколе выставили на продажу «Волгу» ГАЗ-3110 1998 года выпуска с пробегом всего 2620 км. Объявление о продаже редкого автомобиля обнаружила «Российская газета».

Седан находится в идеальном состоянии, двигатель работает без сбоев. Владелец машины подчеркивает, что такие автомобили становятся редкостью, а с каждым годом их стоимость растёт. Он рассматривает эту «Волгу» как не только транспорт, но и хорошую инвестицию в классику.

Цена на автомобиль — 500 000 рублей, что почти в два раза дешевле новой Lada Granta, стоимость которой составляет около миллиона рублей.

На «Авито» довольно много объявлений о продаже «Волг». Как выяснила корреспондент Бел.Ру, в среднем, ГАЗ-3110 в Белгородской области обойдётся в 150 тысяч рублей. Отметим, что за ГАЗ-3110 «Волга» 2.4 MT 2000 года выпуска с пробегом 2500 км хотят 110 000 рублей.

Ранее в Белгороде выставили на продажу пикап Tesla Cybertruck за 34,65 млн рублей. Возможно, причина такой цены в приграничном регионе кроется в уникальности модели и её повышенной защищённости.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Авто#Новости Белгорода#Белгород#Волга
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