В Белгородской области выставили на продажу редкую машину с интересным описанием

Седан находится в идеальном состоянии, двигатель работает без сбоев. Владелец машины подчеркивает, что такие автомобили становятся редкостью, а с каждым годом их стоимость растёт. Он рассматривает эту «Волгу» как не только транспорт, но и хорошую инвестицию в классику.