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Posted 12 февраля, 16:05

Published 12 февраля, 16:05

Modified 12 февраля, 16:05

Updated 12 февраля, 16:05

В Белгороде продолжают сносить аварийное жильё

В Белгороде в 2025 году снесут четыре дома. Какие и почему?

12 февраля 2025, 16:05
Фото: 1MI. В Белгороде продолжают сносить аварийное жильё

В Белгороде готовят к сносу четыре аварийных дома

Сюжет
Новости Белгорода
Три дома уже расселили, но ещё в одном проживают люди.

В Белгороде в 2025 году готовят к сносу четыре аварийных дома. Всего же таковыми признаны 14 МКД, из которых только три уже расселены. Переехать в безопасное жильё предстоит ещё 201 белгородцу, узнал «Открытый Белгород».

Сносу в 2025 году подлежат те дома, которые уже успели расселить, и ещё один, где к переезду готовятся семь человек.

Всего с 2022 года в Белгороде снесли восемь домов, в которых проживали 174 человека. Ежегодно на эти нужды выделяли определённую сумму денег: в 2022 году — 81,2 млн рублей, в 2023-м — 18,6 млн, в 2024-м — 65,8 млн, а в 2025-м — 15,9 млн рублей.

В Белгороде снесут дом: какой и где?
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