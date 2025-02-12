В Белгороде в 2025 году снесут четыре дома. Какие и почему?

Posted 12 февраля, 16:05
Published 12 февраля, 16:05
Modified 12 февраля, 16:05
Updated 12 февраля, 16:05
В Белгороде в 2025 году готовят к сносу четыре аварийных дома. Всего же таковыми признаны 14 МКД, из которых только три уже расселены. Переехать в безопасное жильё предстоит ещё 201 белгородцу, узнал «Открытый Белгород».
Сносу в 2025 году подлежат те дома, которые уже успели расселить, и ещё один, где к переезду готовятся семь человек.
Всего с 2022 года в Белгороде снесли восемь домов, в которых проживали 174 человека. Ежегодно на эти нужды выделяли определённую сумму денег: в 2022 году — 81,2 млн рублей, в 2023-м — 18,6 млн, в 2024-м — 65,8 млн, а в 2025-м — 15,9 млн рублей.