В Белгороде в 2025 году снесут четыре дома. Какие и почему?

Всего с 2022 года в Белгороде снесли восемь домов, в которых проживали 174 человека. Ежегодно на эти нужды выделяли определённую сумму денег: в 2022 году — 81,2 млн рублей, в 2023-м — 18,6 млн, в 2024-м — 65,8 млн, а в 2025-м — 15,9 млн рублей.