В Белгороде изменится ещё один сквер: как он будет выглядеть?

Posted 12 февраля, 08:35
Published 12 февраля, 08:35
Modified 12 февраля, 08:37
Updated 12 февраля, 08:37
В 2025 году в Белгороде начнётся благоустройство Комсомольского сквера, расположенного на улице Щорса. Капитального ремонта там не было с момента открытия в 2008 году. Обновление станет частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Архитекторы уже обсудили с жителями концепцию проекта.
Реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом этапе будет проведён ремонт самого сквера, после чего на втором этапе обновят аллею, ведущую от сквера к Центру образования №15 «Луч», рассказал мэр Валентин Демидов.
В рамках благоустройства сквера появятся новые удобные зоны для отдыха — пергола с качелями и дополнительные скамейки. Также будет оборудована игровая площадка для детей. Установят 22 новых уличных фонаря, а также создадут велосипедную дорожку площадью около 700 кв. м. Кроме того, территорию сквера озеленят.
Напомним, что проект по благоустройству сквера обойдётся в 37,8 млн рублей.
Также планируется обновление сквера на бульваре 1-го Салюта. В ходе благоустройства, стоимость которого составит 30,5 млн рублей, будут модернизированы освещение и плитка, а также установлены новые детские и спортивные площадки.
В 2025 году в Белгороде начнётся реконструкция сквера возле храма Почаевской иконы Божьей матери. Здесь должны обновить пешеходные дорожки, установить детские и спортивные площадки, теневые навесы, а также заняться озеленением. Особое внимание уделят фонтану, который станет контактным. На строительные работы по благоустройства сквера хотят потратить 40,8 млн рублей.