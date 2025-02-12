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Posted 12 февраля, 08:35

Published 12 февраля, 08:35

Modified 12 февраля, 08:37

Updated 12 февраля, 08:37

Проект благоустройства сквера в Белгороде

В Белгороде изменится ещё один сквер: как он будет выглядеть?

12 февраля 2025, 08:35
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Проект благоустройства сквера в Белгороде

Белгородцам показали план благоустройства сквера в микрорайоне Луч

Сюжет
Благоустройство
В Белгороде начнётся благоустройство Комсомольского сквера на улице Щорса. Здесь появятся новые зоны отдыха и аллеи.

В 2025 году в Белгороде начнётся благоустройство Комсомольского сквера, расположенного на улице Щорса. Капитального ремонта там не было с момента открытия в 2008 году. Обновление станет частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Архитекторы уже обсудили с жителями концепцию проекта.

Реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом этапе будет проведён ремонт самого сквера, после чего на втором этапе обновят аллею, ведущую от сквера к Центру образования №15 «Луч», рассказал мэр Валентин Демидов.

В рамках благоустройства сквера появятся новые удобные зоны для отдыха — пергола с качелями и дополнительные скамейки. Также будет оборудована игровая площадка для детей. Установят 22 новых уличных фонаря, а также создадут велосипедную дорожку площадью около 700 кв. м. Кроме того, территорию сквера озеленят.

Напомним, что проект по благоустройству сквера обойдётся в 37,8 млн рублей.

Комсомольский сквер сейчас
Комсомольский сквер сейчас. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Также планируется обновление сквера на бульваре 1-го Салюта. В ходе благоустройства, стоимость которого составит 30,5 млн рублей, будут модернизированы освещение и плитка, а также установлены новые детские и спортивные площадки.

В 2025 году в Белгороде начнётся реконструкция сквера возле храма Почаевской иконы Божьей матери. Здесь должны обновить пешеходные дорожки, установить детские и спортивные площадки, теневые навесы, а также заняться озеленением. Особое внимание уделят фонтану, который станет контактным. На строительные работы по благоустройства сквера хотят потратить 40,8 млн рублей.

Как будет выглядеть сквер возле храма в Белгороде после реконструкции? Фото проекта
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