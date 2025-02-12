В Белгороде изменится ещё один сквер: как он будет выглядеть?

В 2025 году в Белгороде начнётся благоустройство Комсомольского сквера, расположенного на улице Щорса. Капитального ремонта там не было с момента открытия в 2008 году. Обновление станет частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Архитекторы уже обсудили с жителями концепцию проекта.