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Posted 12 февраля, 07:29

Published 12 февраля, 07:29

Modified 12 февраля, 07:31

Updated 12 февраля, 07:31

Белгородцы потеряли в общем 6 млн рублей из-за своего коллеги

Устроился в больницу, занял 6 млн рублей на бизнес и не вернул, а состава дела нет

12 февраля 2025, 07:29
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцы потеряли в общем 6 млн рублей из-за своего коллеги

Сюжет
Мошенничество
Бывший работник белгородской больницы обманул своих коллег и знакомых на 6 млн рублей, обещая сверхдоходы от «своего бизнеса».

В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка, которая попалась в мошенническую схему своего бывшего коллеги. Злоумышленнику удалось обманом выманить больше 1,5 млн рублей. Мы пообщались об этом подробнее с пострадавшими. Получится ли у обманутых вернуть деньги с помощью правоохранительных органов?

За первый месяц 2025 года 180 жителей Белгородской области попались на удочки мошенников. Они потеряли в общем больше 58 млн рублей.

Мужчина переехал в Белгород сразу после начала СВО, получил гражданство РФ. После оформления всех документов он устроился на работу в областную больницу, где и познакомился со своими будущими жертвами. Он сближался и с коллегами, и с пациентами.

После взял кредит в банке, занимал средства у коллег и пациентов, под предлогом инвестиций в его бизнес по перепродаже рыбы. Мужчина писал расписки, в которых обещал вернуть деньги с процентами через месяц или два. Один раз он эти самые «проценты» от реализации рыбы, убеждая заёмщиков, что схема работает и доходность от их инвестиций реально есть, предлагая вкладывать всё большие суммы. Обещал злоумышленник вернуть около 30% от суммы чистой прибыли.

«Сначала он говорил об этом бизнесе с рыбой, но в один момент рыба где-то потерялась, сгнила и всё заглохло. Потом начал рассказывать про восстановление домов в Шебекино. Говорил, что у него там знакомые в строительных фирмах, которые чуть ли не лично с Гладковым за руку здороваются и ему платят, чтобы всё прошло гладко. Эта история в какой то момент тоже просто заглохла», — вспоминает семья пострадавшей.

В общей сложности с обратившейся к Бел.Ру семье и их друга удалось «вытащить» 1,5 млн рублей. Другу он также рассказывал и о других способах заработка: предлагал вкладываться в восстановление домов в Шебекино, говоря, что там большие деньги отмываются.

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Несколько месяцев совместной работы он отдавал пострадавшей маме по 15 тыс. рублей в месяц. Женщина этими деньгами погашала долги по кредитной карте, с которой перечисляла «на инвестиции». Но внезапно начинающий «бизнесмен» ушёл на длительный больничный и «кормил оправданиями и обещаниями, что бизнес не задался, но есть другие варианты. Позже он говорил, что вернёт средства через две недели, потом ещё через две недели, и вот так уже полтора года, с лета 2023 года.

Обманутая узнала, что на полученные для якобы бизнеса деньги мошенник приобрёл себе «недешёвую машину» и дом. Имущество оформлял на родственников, а сам продолжал жить по схеме: «занял у одних, отдал часть средств другим».

Проработав меньше года в белгородской больнице, мужчина уехал в Лиски Воронежской области, где якобы купил ещё одно жильё — квартиру, но с долгами так и не распрощался. А тем временем обиженные заёмщики начали обращаться в суд. Однако ответчик, ссылаясь на проблемы со здоровьем, отсутствие стабильной заработной платы, начинает процедуру банкротства.

«В этом январе он сам вышел на связь и сообщил, что деньги отдать не сможет уже. Его ищут приставы, он должен банкам и людям около 6 млн рублей. Недавно было судебное заседание, где его пытались сделать банкротом, но рассмотрение дела перенесли на февраль», — делиться пострадавшая.
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Пострадавшие писали заявление в полицию, но возбуждать дело отказались, так как состава преступления по статье о мошенничестве тут нет. В таких случаях правоохранительные органы отправляют взыскивать потерянные средства через суд.

Семье, с которой поговорила редакция, известно, что на мужчину подали иск другие заёмщики, однако присоединиться к заявлению читатели не захотели. Потому что даже без услуг юридических одна только госпошлина обойдётся в 14 тыс. рублей, которая сейчас пострадавшим не по карману, а уверенности, что дело будет выигрышным, нет.

Сейчас известно, что транспортное средство обманщика в аресте, но квартиру арестовать не могут из-за того, что она считается единственным жильём мужчины.

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