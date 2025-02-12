Устроился в больницу, занял 6 млн рублей на бизнес и не вернул, а состава дела нет

Несколько месяцев совместной работы он отдавал пострадавшей маме по 15 тыс. рублей в месяц. Женщина этими деньгами погашала долги по кредитной карте, с которой перечисляла «на инвестиции». Но внезапно начинающий «бизнесмен» ушёл на длительный больничный и «кормил оправданиями и обещаниями, что бизнес не задался, но есть другие варианты. Позже он говорил, что вернёт средства через две недели, потом ещё через две недели, и вот так уже полтора года, с лета 2023 года.