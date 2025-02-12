Усадьбу XIX века в Белгороде отремонтируют за почти 50 млн рублей

Posted 12 февраля, 12:56
Published 12 февраля, 12:56
Modified 12 февраля, 12:58
Updated 12 февраля, 12:58
Управление капитального строительства Белгорода опубликовало закупку на капитальный ремонт объекта культурного наследия Белгородской области усадьбы Волковой и конюшни, которые находятся на улице Корочанской, 318, это территория современной школы №24.
За 46 млн рублей подрядчик должен будет провести капитальный ремонт зданий, обновить тепловые сети, благоустроить и озеленить территорию.
Специалисты отремонтируют кирпичную кладку, где-то облицовку поменяют полностью, поменяют и крышу, водосточную систему и подлатают фундаментные плиты. Внутри уложат ламинат, а где-то плитку, на втором этаже появятся террасы. Поменяют двери, окна заменят на пластиковые.
Снаружи сделают тротуарное покрытие, установят урны, посеют газоны нескольких видов травы, посадят деревья и кустарники: можжевельники, туи.
Кроме того, сегодня стало известно, что в Яковлевском округе отремонтируют музей-усадьбу Щепкина. На работы выделили около 35 млн рублей. Переживающая белгородка обращала внимание властей на состояние культурного объекта больше года, после этого следком начал проверку.