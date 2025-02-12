Усадьбу XIX века в Белгороде отремонтируют за почти 50 млн рублей

Кроме того, сегодня стало известно, что в Яковлевском округе отремонтируют музей-усадьбу Щепкина. На работы выделили около 35 млн рублей. Переживающая белгородка обращала внимание властей на состояние культурного объекта больше года, после этого следком начал проверку.