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Posted 12 февраля, 12:56

Published 12 февраля, 12:56

Modified 12 февраля, 12:58

Updated 12 февраля, 12:58

Усадьба Волковой

Усадьбу XIX века в Белгороде отремонтируют за почти 50 млн рублей

12 февраля 2025, 12:56
Фото: Ultyash1981. wikimedia. Усадьба Волковой
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Новости Белгорода
В Белгороде собираются отремонтировать усадьбу Волковой, построенную в XIX веке. Сейчас здание используется как клубное здание и библиотека.

Управление капитального строительства Белгорода опубликовало закупку на капитальный ремонт объекта культурного наследия Белгородской области усадьбы Волковой и конюшни, которые находятся на улице Корочанской, 318, это территория современной школы №24.

За 46 млн рублей подрядчик должен будет провести капитальный ремонт зданий, обновить тепловые сети, благоустроить и озеленить территорию.

Специалисты отремонтируют кирпичную кладку, где-то облицовку поменяют полностью, поменяют и крышу, водосточную систему и подлатают фундаментные плиты. Внутри уложат ламинат, а где-то плитку, на втором этаже появятся террасы. Поменяют двери, окна заменят на пластиковые.

Снаружи сделают тротуарное покрытие, установят урны, посеют газоны нескольких видов травы, посадят деревья и кустарники: можжевельники, туи.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Яковлевском округе отремонтируют музей-усадьбу Щепкина. На работы выделили около 35 млн рублей. Переживающая белгородка обращала внимание властей на состояние культурного объекта больше года, после этого следком начал проверку.

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#Алёна Мальцева#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Культурное наследие
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