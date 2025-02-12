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Posted 12 февраля, 11:37

Published 12 февраля, 11:37

Modified 12 февраля, 11:37

Updated 12 февраля, 11:37

Сутягинский раскрыл программу Сибирского слета химиков в Омске

Сутягинский раскрыл программу Сибирского слета химиков в Омске

12 февраля 2025, 11:37
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
В Омске в период с 24 по 26 марта 2025 года состоится Сибирский слёт химиков (16+). Организаторами данного мероприятия выступят правительство региона, ГК «Титан», общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Российский союз химиков.

В рамках Сибирского слёта химиков на одной площадке соберутся профессионалы химической отрасли, начинающие специалисты, представители властей и экспертного сообщества, в том числе из других стран. Об этом пишет портал gorod55.ru.

Основным событием мероприятия станет V Международная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности. Также для участников слёта будут организованы сессии, деловые встречи и поездки на предприятия.

В рамках слёта специалисты обсудят инновационные технологии, реализацию национальных проектов, импортозамещение в химической отрасли и интеграцию предприятий в экономику регионов.

Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков, председатель совета директоров ГК «Титан», отметил, что при современной глобальной экономике технологический суверенитет стал одним из ключевых факторов в национальной безопасности и устойчивом развитии страны. Химическая отрасль в данном контексте занимает особое место, так как является основой для других отраслей, таких как сельское хозяйство, фармацевтика, энергетика и производство потребительских товаров. Он подчеркнул, что сейчас необходимо работать над улучшением координации между бизнесом, государством и образовательными учреждениями. Примеры такого эффективного взаимодействия, а также решения кадрового вопроса в отрасли будут представлены на мероприятии. Сутягинский выразил уверенность, что Сибирский слёт химиков станет важной площадкой для обмена опытом, установления деловых контактов и поиска решений для развития отрасли на территории России.

#Общество
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