Сутягинский раскрыл программу Сибирского слета химиков в Омске

Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков, председатель совета директоров ГК «Титан», отметил, что при современной глобальной экономике технологический суверенитет стал одним из ключевых факторов в национальной безопасности и устойчивом развитии страны. Химическая отрасль в данном контексте занимает особое место, так как является основой для других отраслей, таких как сельское хозяйство, фармацевтика, энергетика и производство потребительских товаров. Он подчеркнул, что сейчас необходимо работать над улучшением координации между бизнесом, государством и образовательными учреждениями. Примеры такого эффективного взаимодействия, а также решения кадрового вопроса в отрасли будут представлены на мероприятии. Сутягинский выразил уверенность, что Сибирский слёт химиков станет важной площадкой для обмена опытом, установления деловых контактов и поиска решений для развития отрасли на территории России.