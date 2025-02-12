Суд поддержал Росприроднадзор в требовании 2 млн со свинокомплекса «Мираторга»

Posted 12 февраля, 13:05
Published 12 февраля, 13:05
Modified 12 февраля, 13:05
Updated 12 февраля, 13:05
Арбитражный суд Курской области обязал ЗАО «Свинокомплекс Короча» выплатить 2 млн 14 тыс. 215,19 рубля. Иск подало Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора.
Из общей суммы 1 708 120,07 рубля — плата за негативное воздействие на окружающую среду и 306 095,12 рубля — пени.
По информации Росприроднадзора, предприятие не полностью внесло плату за 2022 год, допустив ошибки в расчётах. Ведомство выставило требование о доплате, однако компания проигнорировала его. В результате суд поддержал позицию природоохранного ведомства.
Ранее в «Мираторге» прокомментировали Бел.Ру, что иск относится к производству «Свинокомплекса Короча», размещённому в Курской области.
Напомним, что в 2020 году «Свинокомплекс Короча» уже привлекался к ответственности за нарушения экологических норм, в частности, по загрязнению сточных вод и нарушению правил добычи подземных вод.