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Posted 12 февраля, 13:05

Published 12 февраля, 13:05

Modified 12 февраля, 13:05

Updated 12 февраля, 13:05

Свинокомплекс

Суд поддержал Росприроднадзор в требовании 2 млн со свинокомплекса «Мираторга»

12 февраля 2025, 13:05
Фото: 1MI. Свинокомплекс
С ЗАО «СК Короча» потребовали взыскать крупную сумму за негативное воздействие на окружающую среду.

Арбитражный суд Курской области обязал ЗАО «Свинокомплекс Короча» выплатить 2 млн 14 тыс. 215,19 рубля. Иск подало Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора.

Из общей суммы 1 708 120,07 рубля — плата за негативное воздействие на окружающую среду и 306 095,12 рубля — пени.

По информации Росприроднадзора, предприятие не полностью внесло плату за 2022 год, допустив ошибки в расчётах. Ведомство выставило требование о доплате, однако компания проигнорировала его. В результате суд поддержал позицию природоохранного ведомства.

Ранее в «Мираторге» прокомментировали Бел.Ру, что иск относится к производству «Свинокомплекса Короча», размещённому в Курской области.

Напомним, что в 2020 году «Свинокомплекс Короча» уже привлекался к ответственности за нарушения экологических норм, в частности, по загрязнению сточных вод и нарушению правил добычи подземных вод.

Новые подробности иска Росприроднадзора к «Мираторгу» на 2 млн рублей
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#Анна Селищева#Белгородская область#Курская область#Мираторг#Бизнес#Свинокомплекс#Белгород#Росприроднадзор#Зао ск короча
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