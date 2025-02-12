Спор на 82 млн: белгородская «СК Феникс» подала в суд на «Альфа-Строй»

Posted 12 февраля, 15:00
Published 12 февраля, 15:00
Modified 12 февраля, 15:02
Updated 12 февраля, 15:02
Компания «СК Феникс», которая занимается оптовой торговлей лесо-, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием, подала иск в арбитражный суд против компании «Альфа-Строй». Сумма иска внушительная — почти 82 млн рублей.
Заявление подали 4 февраля, а приняли к производству 6-го числа. Дело отнесли к категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда». В чём суть претензии, на данный момент неизвестно. Редакция Бел.Ру продолжит следить за данным судебным делом. Первое заседание по нему назначено на 27 февраля 2025 года.