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Posted 12 февраля, 15:00

Published 12 февраля, 15:00

Modified 12 февраля, 15:02

Updated 12 февраля, 15:02

Компания «СК Феникс» хочет взыскать почти 82 млн с шебекинского «Альфа-Строя»

Спор на 82 млн: белгородская «СК Феникс» подала в суд на «Альфа-Строй»

12 февраля 2025, 15:00
Фото: Изображение Midjourney.

Компания «СК Феникс» хочет взыскать почти 82 млн с шебекинского «Альфа-Строя»

Сюжет
Строительство
Иск на большую сумму появился недавно в картотеке арбитражного суда Белгородской области. Какие претензии у одной компании к другой?

Компания «СК Феникс», которая занимается оптовой торговлей лесо-, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием, подала иск в арбитражный суд против компании «Альфа-Строй». Сумма иска внушительная — почти 82 млн рублей.

Заявление подали 4 февраля, а приняли к производству 6-го числа. Дело отнесли к категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда». В чём суть претензии, на данный момент неизвестно. Редакция Бел.Ру продолжит следить за данным судебным делом. Первое заседание по нему назначено на 27 февраля 2025 года.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Строительство#Суд#Арбитражный суд#Бизнес#Альфастрой#СК Феникс
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