Спор на 82 млн: белгородская «СК Феникс» подала в суд на «Альфа-Строй»

Заявление подали 4 февраля, а приняли к производству 6-го числа. Дело отнесли к категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда». В чём суть претензии, на данный момент неизвестно. Редакция Бел.Ру продолжит следить за данным судебным делом. Первое заседание по нему назначено на 27 февраля 2025 года.