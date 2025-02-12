Снег и мороз есть, но ждать ли в Белгородской области «Лыжню России»?

Posted 12 февраля, 09:10
Published 12 февраля, 09:10
Modified 12 февраля, 09:10
Updated 12 февраля, 09:10
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2025» запланирована в Белгородской области на 22 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Да, планируем провести 22 февраля. Там, по-моему, есть ограничения в связи со сложной оперативной обстановкой», — отметил глава региона.
Дополнительную информацию о формате и возможных изменениях можно уточнить в областном министерстве спорта. Регистрация была доступна до 6 февраля 2025 года.