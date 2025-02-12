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Posted 12 февраля, 09:10

Published 12 февраля, 09:10

Modified 12 февраля, 09:10

Updated 12 февраля, 09:10

«Лыжня России — 2024»

Снег и мороз есть, но ждать ли в Белгородской области «Лыжню России»?

12 февраля 2025, 09:10
Фото: «Губкин LIVE». «Лыжня России — 2024»

В Белгородской области не отказались от планов провести «Лыжню России»

Спортивный праздник запланирован на 22 февраля, но из-за обстановки возможны ограничения.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2025» запланирована в Белгородской области на 22 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Да, планируем провести 22 февраля. Там, по-моему, есть ограничения в связи со сложной оперативной обстановкой», — отметил глава региона.

Дополнительную информацию о формате и возможных изменениях можно уточнить в областном министерстве спорта. Регистрация была доступна до 6 февраля 2025 года.

В прошлом году «Лыжню России» провели не в Белгороде, а в Губкинском округе. Участникам предложили четыре дистанции: от 1 до 10 км в зависимости от возраста и категории. На старт вышли около 2 тысяч человек.

В «Лыжне России» стартовали более 1 200 белгородцев
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#Анна Селищева#Белгородская область#Спорт#Лыжи#Лыжня России#Белгород#Вячеслав Гладков
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