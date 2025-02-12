Сколько россиян хотят подарить своим возлюбленным цветы в День святого Валентина?

Также специалисты портала добавили, что популярность Дня всех влюблённых в России сокращается ежегодно. Например, до 2021 года этот праздник отмечали примерно 50% жителей, а после — каждый восьмой опрошенный россиянин. Меньше мероприятий стали устраивать и крупные фирмы: только 2% из них решили отметить праздник.