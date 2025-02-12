Сколько россиян хотят подарить своим возлюбленным цветы в День святого Валентина?

Posted 12 февраля, 08:51
Published 12 февраля, 08:51
Modified 12 февраля, 08:51
Updated 12 февраля, 08:51
Праздновать День святого Валентина в этом году планируют только 13% россиян. При этом поздравлять своих возлюбленных намерены 16% мужчин и 11% женщин. Больше внимания этому празднику уделяют жители до 35 лет — 21%.
Дарить своей девушке или жене цветы предпочитает только каждый четвёртый мужчина. Но чаще всего на это решаются жители до 34 лет — 51%.
Также специалисты портала добавили, что популярность Дня всех влюблённых в России сокращается ежегодно. Например, до 2021 года этот праздник отмечали примерно 50% жителей, а после — каждый восьмой опрошенный россиянин. Меньше мероприятий стали устраивать и крупные фирмы: только 2% из них решили отметить праздник.
Ранее редакция Бел.Ру анализировала другой опрос SuperJob, в котором эксперты выяснили, какую сумму денег белгородцы готовы потратить на презенты своим любимым в День всех влюблённых.