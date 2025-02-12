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Posted 12 февраля, 08:51

Published 12 февраля, 08:51

Modified 12 февраля, 08:51

Updated 12 февраля, 08:51

Цветы 14 февраля дарят всё реже

Сколько россиян хотят подарить своим возлюбленным цветы в День святого Валентина?

12 февраля 2025, 08:51
Фото: Изображение Midjourney. Цветы 14 февраля дарят всё реже

Каждый четвёртый россиянин планирует покупать цветы 14 февраля

Сюжет
Праздник
Приближается День всех влюблённых, однако не все россияне намерены дарить своим девушкам или жёнам цветы. Опрос провели эксперты SuperJob.

Праздновать День святого Валентина в этом году планируют только 13% россиян. При этом поздравлять своих возлюбленных намерены 16% мужчин и 11% женщин. Больше внимания этому празднику уделяют жители до 35 лет — 21%.

Дарить своей девушке или жене цветы предпочитает только каждый четвёртый мужчина. Но чаще всего на это решаются жители до 34 лет — 51%.

Также специалисты портала добавили, что популярность Дня всех влюблённых в России сокращается ежегодно. Например, до 2021 года этот праздник отмечали примерно 50% жителей, а после — каждый восьмой опрошенный россиянин. Меньше мероприятий стали устраивать и крупные фирмы: только 2% из них решили отметить праздник.

Ранее редакция Бел.Ру анализировала другой опрос SuperJob, в котором эксперты выяснили, какую сумму денег белгородцы готовы потратить на презенты своим любимым в День всех влюблённых.

Стало известно, сколько белгородцы готовы потратить на подарки 14 февраля
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#Александра Склярова#Общество#Праздник#Россия#Цветы#День святого валентина#Белгород#14 февраля#День всех влюблённых
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