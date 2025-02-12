Проштрафились? Белгородское «Эфко» планирует через суд взыскать с РЖД 5,9 млн рублей

Posted 12 февраля, 12:24
Published 12 февраля, 12:24
Modified 12 февраля, 12:26
Updated 12 февраля, 12:26
Компания АО «Эфко» подала сразу четыре иска в арбитражный суд против ОАО «Российские железные дороги». Все четыре исковых заявления были поданы одновременно — 3 февраля. Но только два из них были приняты к производству с рассмотрением.
Три из четырёх исков поданы на одинаковую сумму в 1 171 510 рублей, четвёртый — на 1 183 515 рублей. То есть обще количество средств, которое хочет взыскать предприятие с РЖД, достигает почти 5,9 млн рублей. Иски относятся к экономическим спорам по гражданским правоотношениям и к категории исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки.
Как журналистке Бел.Ру рассказали в пресс-службе «Эфко», все четыре иска связаны с взысканием пени. На вопрос о том, почему не решили эти вопросы в досудебном порядке, ответили, что «так сложилась практика».
«Это стандартные иски по взысканию пени за небольшие просрочки доставки железнодорожных вагонов», — прокомментировали представители компании.