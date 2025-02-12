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Posted 12 февраля, 12:24

Published 12 февраля, 12:24

Modified 12 февраля, 12:26

Updated 12 февраля, 12:26

Белгородская компания «Эфко» подала четыре иска к РЖД

Проштрафились? Белгородское «Эфко» планирует через суд взыскать с РЖД 5,9 млн рублей

12 февраля 2025, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородская компания «Эфко» подала четыре иска к РЖД

Сюжет
Суд
В картотеке арбитражных дел появилось сразу четыре иска от «Эфко» к РЖД. Редакция Бел.Ру связалась с представителями компании, чтобы узнать причину.

Компания АО «Эфко» подала сразу четыре иска в арбитражный суд против ОАО «Российские железные дороги». Все четыре исковых заявления были поданы одновременно — 3 февраля. Но только два из них были приняты к производству с рассмотрением.

Три из четырёх исков поданы на одинаковую сумму в 1 171 510 рублей, четвёртый — на 1 183 515 рублей. То есть обще количество средств, которое хочет взыскать предприятие с РЖД, достигает почти 5,9 млн рублей. Иски относятся к экономическим спорам по гражданским правоотношениям и к категории исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки.

Как журналистке Бел.Ру рассказали в пресс-службе «Эфко», все четыре иска связаны с взысканием пени. На вопрос о том, почему не решили эти вопросы в досудебном порядке, ответили, что «так сложилась практика».

«Это стандартные иски по взысканию пени за небольшие просрочки доставки железнодорожных вагонов», — прокомментировали представители компании.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Эфко#Суд#Бизнес#Эксклюзив#Пени
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