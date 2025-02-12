Проштрафились? Белгородское «Эфко» планирует через суд взыскать с РЖД 5,9 млн рублей

Три из четырёх исков поданы на одинаковую сумму в 1 171 510 рублей, четвёртый — на 1 183 515 рублей. То есть обще количество средств, которое хочет взыскать предприятие с РЖД, достигает почти 5,9 млн рублей. Иски относятся к экономическим спорам по гражданским правоотношениям и к категории исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки.