Повлияла проверка? Власти выделят миллионы на спасение усадьбы Щепкина под Белгородом

Что показала проверка — неизвестно, но теперь власти планируют потратить на ремонт музея М. С. Щепкина больше 34,9 млн рублей. С подрядчиком уже определились. Он должен будет восстановить избу, амбар, хозпостройку, клуню, организовать видеонаблюдение, наружное электроосвещение, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а также выполнить другие виды работ.