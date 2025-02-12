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Posted 12 февраля, 09:02

Published 12 февраля, 09:02

Modified 12 февраля, 09:04

Updated 12 февраля, 09:04

«Усадьба зажиточного крестьянина» историко-театральный музей М. С. Щепкина

Повлияла проверка? Власти выделят миллионы на спасение усадьбы Щепкина под Белгородом

12 февраля 2025, 09:02
Фото: Елена Комарова, ВК. «Усадьба зажиточного крестьянина» историко-театральный музей М. С. Щепкина

Музей-усадьбу Щепкина отремонтируют за почти 35 млн рублей

Сюжет
Капремонт
После проверки, которую организовал Следком из-за жалоб местной жительницы на состояние усадьбы, её всё-таки решили капитально отремонтировать.

На сайте государственных закупок власти Яковлевского муниципального округа опубликовали контракт на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта «Усадьбы зажиточного крестьянина» — историко-театрального музея М. С. Щепкина в селе Алексеевка.

На состояние музея ранее больше года жаловалась местная жительница. Она говорила, что усадьба практически разваливается, экскурсии там проводить было невозможно. После публикации жалобы в СМИ Следком решил организовать в музее доследственную проверку и пообещал дать оценку действиям ответственных должностных лиц за состояние объекта культурного наследия.

Что показала проверка — неизвестно, но теперь власти планируют потратить на ремонт музея М. С. Щепкина больше 34,9 млн рублей. С подрядчиком уже определились. Он должен будет восстановить избу, амбар, хозпостройку, клуню, организовать видеонаблюдение, наружное электроосвещение, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а также выполнить другие виды работ.

Белгородка больше года жалуется на разваливающийся музей-усадьбу Щепкина
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Культура#Алексеевка#Капремонт#Госзакупки#Щепкина#Усадьба#Музей щепкина
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