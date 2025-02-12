Повлияла проверка? Власти выделят миллионы на спасение усадьбы Щепкина под Белгородом

Posted 12 февраля, 09:02
Published 12 февраля, 09:02
Modified 12 февраля, 09:04
Updated 12 февраля, 09:04
На сайте государственных закупок власти Яковлевского муниципального округа опубликовали контракт на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта «Усадьбы зажиточного крестьянина» — историко-театрального музея М. С. Щепкина в селе Алексеевка.
На состояние музея ранее больше года жаловалась местная жительница. Она говорила, что усадьба практически разваливается, экскурсии там проводить было невозможно. После публикации жалобы в СМИ Следком решил организовать в музее доследственную проверку и пообещал дать оценку действиям ответственных должностных лиц за состояние объекта культурного наследия.
Что показала проверка — неизвестно, но теперь власти планируют потратить на ремонт музея М. С. Щепкина больше 34,9 млн рублей. С подрядчиком уже определились. Он должен будет восстановить избу, амбар, хозпостройку, клуню, организовать видеонаблюдение, наружное электроосвещение, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а также выполнить другие виды работ.