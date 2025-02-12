Поморозит и бросит: четверг станет самым холодным днём за неделю, а к выходным — плюс

Posted 12 февраля, 17:38
Published 12 февраля, 17:38
Modified 12 февраля, 17:40
Updated 12 февраля, 17:40
Согласно прогнозам метеорологов, 13 февраля белгородцев ждёт облачное небо, но прояснения всё же будут. В ночное время возможно появление тумана. Ветер ночью задует с севера, а днём сменится на юго-западный. При этом он может развить скорость до 4-9 метров в секунду. Отметка термометр ночью может колебаться в районе от 10 до 15 градусов мороза, а днём — от 7 до 10 градусов мороза. А ощущаться такая температура будет как 9-16 градусов мороза. Холоднее всего будет в дообеденное время и после 18:00. Утро выдастся самым морозным. Из-за влажности реальное ощущение температуры воздуха можно будет оценить и как 20 градусов мороза.
Снега не будет, «снегодождя» тоже. Однако последний может застать белгородцев в субботу, потому что к выходным температура начнёт повышаться и может дойти до плюсовой. Но уже в воскресенье опустится до 11 градусов мороза. Так что утро воскресенья, вероятно, будет весьма «скользким».
Эта неделя выдалась весьма морозной. Снега не дождались, но на следующей неделе может повезти. Всё-таки 22 февраля состоится лыжная гонка «Лыжня России — 2025».