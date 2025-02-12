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Posted 12 февраля, 17:38

Published 12 февраля, 17:38

Modified 12 февраля, 17:40

Updated 12 февраля, 17:40

Морозная погода

Поморозит и бросит: четверг станет самым холодным днём за неделю, а к выходным — плюс

12 февраля 2025, 17:38
Фото: 1MI. Морозная погода

13 февраля в Белгородской области похолодает ещё сильнее

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Новости Белгорода
Ночью температура может упасть до -15°C. Днём 13 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, туманом ночью, сильным морозом и возможным ухудшением условий к выходным.

Согласно прогнозам метеорологов, 13 февраля белгородцев ждёт облачное небо, но прояснения всё же будут. В ночное время возможно появление тумана. Ветер ночью задует с севера, а днём сменится на юго-западный. При этом он может развить скорость до 4-9 метров в секунду. Отметка термометр ночью может колебаться в районе от 10 до 15 градусов мороза, а днём — от 7 до 10 градусов мороза. А ощущаться такая температура будет как 9-16 градусов мороза. Холоднее всего будет в дообеденное время и после 18:00. Утро выдастся самым морозным. Из-за влажности реальное ощущение температуры воздуха можно будет оценить и как 20 градусов мороза.

Снега не будет, «снегодождя» тоже. Однако последний может застать белгородцев в субботу, потому что к выходным температура начнёт повышаться и может дойти до плюсовой. Но уже в воскресенье опустится до 11 градусов мороза. Так что утро воскресенья, вероятно, будет весьма «скользким».

Эта неделя выдалась весьма морозной. Снега не дождались, но на следующей неделе может повезти. Всё-таки 22 февраля состоится лыжная гонка «Лыжня России — 2025».

Снег и мороз есть, но ждать ли в Белгородской области «Лыжню России»?
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