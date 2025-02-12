Поморозит и бросит: четверг станет самым холодным днём за неделю, а к выходным — плюс

Согласно прогнозам метеорологов, 13 февраля белгородцев ждёт облачное небо, но прояснения всё же будут. В ночное время возможно появление тумана. Ветер ночью задует с севера, а днём сменится на юго-западный. При этом он может развить скорость до 4-9 метров в секунду. Отметка термометр ночью может колебаться в районе от 10 до 15 градусов мороза, а днём — от 7 до 10 градусов мороза. А ощущаться такая температура будет как 9-16 градусов мороза. Холоднее всего будет в дообеденное время и после 18:00. Утро выдастся самым морозным. Из-за влажности реальное ощущение температуры воздуха можно будет оценить и как 20 градусов мороза.