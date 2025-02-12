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Posted 12 февраля, 15:30

Published 12 февраля, 15:30

Modified 12 февраля, 15:30

Updated 12 февраля, 15:30

Главной темой последних дней остаётся ДТП со скорой

Пока в приграничье погибают белгородцы, въезд в одно из сёл не хотят закрывать

12 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Главной темой последних дней остаётся ДТП со скорой
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Итоги дня
Смертельную аварию со скорой могут взять на федеральный контроль, от ВСУ погибли и пострадали белгородцы, а приграничное село не думают закрывать.

Что нового известно о смертельном ДТП со скорой?

На прошлой неделе в центре Белгорода случилась смертельная авария: иномарка на высокой скорости влетела в карету скорой помощи, возвращавшуюся с вызова. Два фельдшера скончались, а водителей авто госпитализировали.

За рулём иномарки, предположительно, мог находиться Рамазан Гаджимурадов. Некоторые медиа утверждали, что в момент ДТП мужчина якобы был пьян. Однако сестра Гаджимурадова так не считает. Она заявила, что её брату не позволяет выпивать спиртное религия — мусульманство.

Одноклассница Гаджимурадова утверждает, что за рулём мог находиться кто-то из двух пассажиров машины. Грозящее ему наказание женщина назвала слишком суровым.

Тем временем глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов попросил министра внутренних дел РФ взять расследование случившейся аварии на контроль. Он также попросил начальника Следкома РФ провести проверку в отношении водителя иномарки.

Глав МВД и СКР попросили проконтролировать дело о гибели медиков скорой в Белгороде
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Новые жертвы ВСУ

В среду Белгородская область вновь подверглась атаке со стороны Украины. Днём стало известно о погибшей в результате удара по Грайворонскому округу женщине. Трагедия произошла в селе Мокрая Орловка — дрон ударил по авто, в котором была белгородка.

Позже украинский БПЛА сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль в Волоконовском районе. Ранения получила семейная пара, которую сначала доставили в Волоконовскую ЦРБ, а затем — в Валуйскую.

Разрушения также зафиксировали в Тишанке Волоконовского района, Грайвороне и посёлке Октябрьский Белгородского района. В этих населённых пунктах обошлось без жертв.

Женщина погибла в Белгородской области после атаки дрона на авто
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Атаки есть, но закрывать не будут?

Жители Графовки Краснояружского района жалуются на частые атаки дронов, на отсутствие связи, интернета и транспорта, поэтому просят закрыть их населённый пункт. Однако делать это власти не планируют.

Как сообщил глава муниципалитета, такой вариант пока не рассматривается. Связь пытаются восстановить, жителям пообещали доставить продуктовые наборы. В то же время он напомнил о возможности переехать в безопасное место и снять жильё в аренду.

Закрывать не будут: как белгородцы выживают под обстрелами в приграничном селе?
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