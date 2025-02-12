Пока в приграничье погибают белгородцы, въезд в одно из сёл не хотят закрывать

За рулём иномарки, предположительно, мог находиться Рамазан Гаджимурадов. Некоторые медиа утверждали, что в момент ДТП мужчина якобы был пьян. Однако сестра Гаджимурадова так не считает. Она заявила, что её брату не позволяет выпивать спиртное религия — мусульманство.