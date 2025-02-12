Пока до -15 °С, но скоро похолодает ещё сильнее: погода держит белгородцев в тонусе

Posted 12 февраля, 14:11
Published 12 февраля, 14:11
Modified 12 февраля, 14:11
Updated 12 февраля, 14:11
В четверг, 13 февраля, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ближайшей ночью температура опустится до -15…-10 °C. Днём в регионе будет держаться мороз от -8 °C до -3 °C.
Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный с порывами 4-9 м/с. Ночью местами возможен туман, сообщили в региональном МЧС.
В Белгороде в ночь на четверг столбик термометра опустится до -11 °C, сообщает Гидрометцентр. Днём ожидается -4 °C, без осадков.
Если верить прогнозу, то начало следующей недели в Белгороде будет очень холодным. Ночью температура может опуститься до -17 °C.
Напомним, что недавно из-за гололёда на тротуаре белгородка сломала четыре зуба. Теперь она требует компенсацию за лечение и утверждает, что на месте падения не был обработан лёд.