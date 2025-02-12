bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 14:11

Published 12 февраля, 14:11

Modified 12 февраля, 14:11

Updated 12 февраля, 14:11

При этом снега в Белгородской области пока не ожидается

Пока до -15 °С, но скоро похолодает ещё сильнее: погода держит белгородцев в тонусе

12 февраля 2025, 14:11
Фото: 1MI. При этом снега в Белгородской области пока не ожидается

Мороз пока не думает уходить из Белгородской области

Сюжет
Погода
Температура ночью опустится до -15 °C. И это ещё не рекорд, если верить прогнозам синоптиков.

В четверг, 13 февраля, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ближайшей ночью температура опустится до -15…-10 °C. Днём в регионе будет держаться мороз от -8 °C до -3 °C.

Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный с порывами 4-9 м/с. Ночью местами возможен туман, сообщили в региональном МЧС.

В Белгороде в ночь на четверг столбик термометра опустится до -11 °C, сообщает Гидрометцентр. Днём ожидается -4 °C, без осадков.

Если верить прогнозу, то начало следующей недели в Белгороде будет очень холодным. Ночью температура может опуститься до -17 °C.

Напомним, что недавно из-за гололёда на тротуаре белгородка сломала четыре зуба. Теперь она требует компенсацию за лечение и утверждает, что на месте падения не был обработан лёд.

Зима задержится? Чего белгородцам ожидать от погоды на этой неделе
Узнать подробнее
Читайте также:
Мороз крепчает, но без снега: зимняя погода задержится в Белгородской областиПохолодает ещё сильнее: чем удивит белгородцев погода в четверг?Удивительно, но в Белгороде установится по-настоящему зимняя погода
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Мороз#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика