Подозреваемых в совершении теракта на белгородской ж/д заключили под стражу

Напомним, что речь идёт о поджоге, который случился 6 февраля. Один из подозреваемых, 19-летний староосколец, переписывался с незнакомцем в Сети, который предложил деньги за поджог релейных шкафов. Белгородец попросил помощи в этом деле своих знакомых — 2007 и 2009 годов рождения.