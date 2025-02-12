Подозреваемых в совершении теракта на белгородской ж/д заключили под стражу

Posted 12 февраля, 07:21
Published 12 февраля, 07:21
Modified 12 февраля, 07:23
Updated 12 февраля, 07:23
Трое жителей Старого Оскола, двое из которых оказались несовершеннолетними, решили поджечь объекты транспортной инфраструктуры, расположенные на железнодорожной станции.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 УК РФ. Их поступок квалифицировали как террористический акт, направленный на устрашение жителей, создание опасности гибели людей, причинение ущерба транспортной инфраструктуре и дестабилизации работы органов власти.
Суд избрал меру пресечения молодым людям. Их заключили под стражу на два месяца.
Напомним, что речь идёт о поджоге, который случился 6 февраля. Один из подозреваемых, 19-летний староосколец, переписывался с незнакомцем в Сети, который предложил деньги за поджог релейных шкафов. Белгородец попросил помощи в этом деле своих знакомых — 2007 и 2009 годов рождения.
Теперь парням может грозить до 10 лет лишения свободы.