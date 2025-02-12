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Posted 12 февраля, 07:21

Published 12 февраля, 07:21

Modified 12 февраля, 07:23

Updated 12 февраля, 07:23

Теракт произошёл на железной дороге

Подозреваемых в совершении теракта на белгородской ж/д заключили под стражу

12 февраля 2025, 07:21
Фото: 1MI. Теракт произошёл на железной дороге
Сюжет
Суд
Молодому парню и двум подросткам, совершившим поджог релейных шкафов на железнодорожной станции, выбрали меру пресечения, сообщили в Старооскольском суде.

Трое жителей Старого Оскола, двое из которых оказались несовершеннолетними, решили поджечь объекты транспортной инфраструктуры, расположенные на железнодорожной станции.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 УК РФ. Их поступок квалифицировали как террористический акт, направленный на устрашение жителей, создание опасности гибели людей, причинение ущерба транспортной инфраструктуре и дестабилизации работы органов власти.

Суд избрал меру пресечения молодым людям. Их заключили под стражу на два месяца.

Напомним, что речь идёт о поджоге, который случился 6 февраля. Один из подозреваемых, 19-летний староосколец, переписывался с незнакомцем в Сети, который предложил деньги за поджог релейных шкафов. Белгородец попросил помощи в этом деле своих знакомых — 2007 и 2009 годов рождения.

Теперь парням может грозить до 10 лет лишения свободы.

На ж/д станции в Белгородской области совершили теракт
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Суд#Теракт#Железнодорожная станция
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