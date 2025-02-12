Под Белгородом снова хотят уничтожить берёзовую аллею?

Posted 12 февраля, 14:31
Published 12 февраля, 14:31
Modified 12 февраля, 14:33
Updated 12 февраля, 14:33
В 2020 году жители улицы Журавлиной в посёлке Разумное Белгородского района боролись за сохранение берёзовой аллеи, выступая против точечной застройки. Посадку удалось отстоять и не застроить домами.
Сейчас аллея выглядит ухоженно благодаря усилиям местных жителей, которые пять лет за ней ухаживали собственными силами: убирали ветки, даже вывозили за свой счёт, косили траву, бульдозером выравнивали буераки, фрезеровали неровные участки, собирали мусор.
Однако ситуация вновь обостряется: паблик «РАЗУМНОЕ on-line» сообщает, что снова планируется застройка на этом участке.
Белгородцы не оставляют надежды отстоять берёзовую аллею и уже обратились местную и районную администрации, а также к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой изменить статус земли под аллеей на парковую зону.
Ранее в Белгороде рядом с лыжероллерной трассой «Олимпия» срубили деревья, что вызвало недовольство жителей. Министр природопользования региона Роман Татаринцев заявил, что проект строительства трассы был одобрен, а контроль за работами осуществляется министерством.
Также заметили вырубку деревьев и у Архиерейской рощи. Власти утверждают, что земля была передана под строительство ещё в 2004 году.