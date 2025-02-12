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Posted 12 февраля, 14:31

Published 12 февраля, 14:31

Modified 12 февраля, 14:33

Updated 12 февраля, 14:33

Берёзовая аллея в Белгородском районе

Под Белгородом снова хотят уничтожить берёзовую аллею?

12 февраля 2025, 14:31
Фото: «РАЗУМНОЕ on-line». Берёзовая аллея в Белгородском районе

Белгородцы просят не допустить вырубку в Разумном

Жители Разумного снова борются за сохранение берёзовой аллеи на улице Журавлиной. Сообщается, что она может стать жертвой застройки.

В 2020 году жители улицы Журавлиной в посёлке Разумное Белгородского района боролись за сохранение берёзовой аллеи, выступая против точечной застройки. Посадку удалось отстоять и не застроить домами.

Сейчас аллея выглядит ухоженно благодаря усилиям местных жителей, которые пять лет за ней ухаживали собственными силами: убирали ветки, даже вывозили за свой счёт, косили траву, бульдозером выравнивали буераки, фрезеровали неровные участки, собирали мусор.

Однако ситуация вновь обостряется: паблик «РАЗУМНОЕ on-line» сообщает, что снова планируется застройка на этом участке.

Белгородцы не оставляют надежды отстоять берёзовую аллею и уже обратились местную и районную администрации, а также к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой изменить статус земли под аллеей на парковую зону.

Ранее в Белгороде рядом с лыжероллерной трассой «Олимпия» срубили деревья, что вызвало недовольство жителей. Министр природопользования региона Роман Татаринцев заявил, что проект строительства трассы был одобрен, а контроль за работами осуществляется министерством.

Также заметили вырубку деревьев и у Архиерейской рощи. Власти утверждают, что земля была передана под строительство ещё в 2004 году.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Разумное#Вырубка#Аллея#Белгород
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