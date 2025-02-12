Почти в 7 раз больше: по Белгородской области участились террористические атаки

В 2024 году в Белгородской области зарегистрировали на 592,3% больше преступлений террористического характера. Всего по России таких преступлений стало больше на 55,9%, а в Центральном федеральном округе — на 97,5% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных цифрах это 270 преступлений в регионе, связанных с терроризмом.