bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 15:31

Published 12 февраля, 15:31

Modified 12 февраля, 15:33

Updated 12 февраля, 15:33

Из-за обстрелов в Белгородской области больше террористических преступлений

Почти в 7 раз больше: по Белгородской области участились террористические атаки

12 февраля 2025, 15:31
Фото: 1MI.

Из-за обстрелов в Белгородской области больше террористических преступлений

В Белгородской области стали чаще выявлять террористические преступления. Больше 95% из них совершили неустановленные лица.

В 2024 году в Белгородской области зарегистрировали на 592,3% больше преступлений террористического характера. Всего по России таких преступлений стало больше на 55,9%, а в Центральном федеральном округе — на 97,5% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных цифрах это 270 преступлений в регионе, связанных с терроризмом.

Большая часть этих преступлений совершена неустановленными лицами, представителями ВСУ, а именно 95,2%. В 2024 году было заведено 257 уголовных дел против ВСУ из-за обстрелов региона. В 2023 году таких было 15.

Больше стало и дел по экстремистским статьям уголовного кодекса. Рост за год составил 20% в регионе и 28,3% по всей стране. В абсолютных числах это 12 преступлений, совершённых на территории Белгородской области.

Одно из самых громких дел по терроризму за это время — бывшая чиновница Виктория Шинкарук, которая внесена в список террористов и экстремистов. За подготовку к подрыву объектов в регионе она получила штраф 1,5 млн рублей и 21 год в колонии.

Мины и деньги «для уплаты долга»? Новые детали дела экс-чиновницы Шинкарук*
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде задержали мужчину, призывавшего к свержению конституционного строя РФБелгородский монах-отшельник получил пятилетний срок за призывы к терроризмуБелгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме
#Алёна Мальцева#Терроризм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика