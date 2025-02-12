Почти в 7 раз больше: по Белгородской области участились террористические атаки

Posted 12 февраля, 15:31
Published 12 февраля, 15:31
Modified 12 февраля, 15:33
Updated 12 февраля, 15:33
В 2024 году в Белгородской области зарегистрировали на 592,3% больше преступлений террористического характера. Всего по России таких преступлений стало больше на 55,9%, а в Центральном федеральном округе — на 97,5% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных цифрах это 270 преступлений в регионе, связанных с терроризмом.
Большая часть этих преступлений совершена неустановленными лицами, представителями ВСУ, а именно 95,2%. В 2024 году было заведено 257 уголовных дел против ВСУ из-за обстрелов региона. В 2023 году таких было 15.
Больше стало и дел по экстремистским статьям уголовного кодекса. Рост за год составил 20% в регионе и 28,3% по всей стране. В абсолютных числах это 12 преступлений, совершённых на территории Белгородской области.