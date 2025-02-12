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Posted 12 февраля, 12:43

Published 12 февраля, 12:43

Modified 12 февраля, 12:43

Updated 12 февраля, 12:43

Белгородцам в любом случае сначала придётся посетить терапевта

Почему белгородцы вынуждены записываться к узкому специалисту через терапевта?

12 февраля 2025, 12:43
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцам в любом случае сначала придётся посетить терапевта

Белгородцам объяснили необходимость записи к профильным врачам через терапевта

Сюжет
Медицина
Жалобы по медицинской тематике не прекращаются. Губернатор объяснил, почему в регионе действует такой порядок записи к врачам.

Белгородка хотела записаться к врачу узкого профиля, но узнала, что сделать это можно только через терапевта. Она решила уточнить, где в законе прописан такой порядок: ведь в таком случае здоровые жители контактируют с больными, пока сидят в очереди.

Ей ответил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он объяснил, что всё прописано в приказе Минздрава и соцразвития РФ № 543н.

«Такой порядок уже многие годы определён во всех регионах страны. А в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ мы в каждой поликлинике разделяем потоки пациентов», — разъяснил жительнице глава региона.

Ранее белгородцы уже неоднократно жаловались на неудобную запись к узким специалистам через семейного врача. По их словам, приёма приходится ждать месяцами.

«Ждём месяцами»: белгородцев не устраивает система записи к врачам через терапевта
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#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Врачи#Белгород#Вячеслав Гладков#Терапевт
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