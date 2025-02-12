Почему белгородцы вынуждены записываться к узкому специалисту через терапевта?

Posted 12 февраля, 12:43
Published 12 февраля, 12:43
Modified 12 февраля, 12:43
Updated 12 февраля, 12:43
Белгородка хотела записаться к врачу узкого профиля, но узнала, что сделать это можно только через терапевта. Она решила уточнить, где в законе прописан такой порядок: ведь в таком случае здоровые жители контактируют с больными, пока сидят в очереди.
Ей ответил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он объяснил, что всё прописано в приказе Минздрава и соцразвития РФ № 543н.
«Такой порядок уже многие годы определён во всех регионах страны. А в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ мы в каждой поликлинике разделяем потоки пациентов», — разъяснил жительнице глава региона.
Ранее белгородцы уже неоднократно жаловались на неудобную запись к узким специалистам через семейного врача. По их словам, приёма приходится ждать месяцами.