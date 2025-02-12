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Posted 12 февраля, 12:22

Published 12 февраля, 12:22

Modified 12 февраля, 12:23

Updated 12 февраля, 12:23

Белгородка потеряла крупную сумму из-за мошенников

Пенсионерка из Белгорода хотела поменять счётчик, но потеряла 6 млн рублей

12 февраля 2025, 12:22
Фото: 1MI. Белгородка потеряла крупную сумму из-за мошенников

Мошенники за неделю украли у белгородцев 30,5 млн рублей

Сюжет
Мошенничество
Аферисты продолжают обманывать белгородцев, забирая у них накопленные средства. На этот раз жертвой мошенников стала пенсионерка из Белгорода.

Только за минувшую неделю у белгородцев похитили более 30,5 млн рублей, из которых около 5,6 млн жителям пришлось брать в кредит. При этом из 79 преступлений 60 — мошенничество. Ещё в 18 случаях деньги у белгородцев украли, а в одном — забрали через угрозы, сообщили в УМВД.

Жертвой аферистов стала и 72-летняя жительница Белгорода. Ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ресурсоснабжающей компании, и предложили заменить электросчётчик.

Чтобы оформить заявку, жительница скачала приложение, о котором ей рассказали мошенники, а для получения кешбэка зашла в приложение банка и нажала на уведомление, после чего экран её смартфона ненадолго потух.

Как только телефон включился, пенсионерке стали звонить уже другие люди, представляющиеся полицейскими и сотрудниками банка. Они убедили женщину перевести все деньги на «безопасный счёт», чтобы их не смогли выкрасть злоумышленники, которые могли завладеть её данными. Всего пожилая белгородка потеряла 6 млн 295 тыс. рублей.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, однако личности подозреваемых пока не известны.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Пенсионерка#Белгород#Счётчик
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