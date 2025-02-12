Пенсионерка из Белгорода хотела поменять счётчик, но потеряла 6 млн рублей

Posted 12 февраля, 12:22
Published 12 февраля, 12:22
Modified 12 февраля, 12:23
Updated 12 февраля, 12:23
Только за минувшую неделю у белгородцев похитили более 30,5 млн рублей, из которых около 5,6 млн жителям пришлось брать в кредит. При этом из 79 преступлений 60 — мошенничество. Ещё в 18 случаях деньги у белгородцев украли, а в одном — забрали через угрозы, сообщили в УМВД.
Жертвой аферистов стала и 72-летняя жительница Белгорода. Ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ресурсоснабжающей компании, и предложили заменить электросчётчик.
Чтобы оформить заявку, жительница скачала приложение, о котором ей рассказали мошенники, а для получения кешбэка зашла в приложение банка и нажала на уведомление, после чего экран её смартфона ненадолго потух.
Как только телефон включился, пенсионерке стали звонить уже другие люди, представляющиеся полицейскими и сотрудниками банка. Они убедили женщину перевести все деньги на «безопасный счёт», чтобы их не смогли выкрасть злоумышленники, которые могли завладеть её данными. Всего пожилая белгородка потеряла 6 млн 295 тыс. рублей.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, однако личности подозреваемых пока не известны.