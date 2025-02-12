Пенсионерка из Белгорода хотела поменять счётчик, но потеряла 6 млн рублей

Только за минувшую неделю у белгородцев похитили более 30,5 млн рублей, из которых около 5,6 млн жителям пришлось брать в кредит. При этом из 79 преступлений 60 — мошенничество. Ещё в 18 случаях деньги у белгородцев украли, а в одном — забрали через угрозы, сообщили в УМВД.