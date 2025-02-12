От букв до пушек: повреждённый вандалами белгородский мемориал восстановят за 80 млн

Posted 12 февраля, 12:53
Published 12 февраля, 12:53
Modified 12 февраля, 12:55
Updated 12 февраля, 12:55
На подготовку проекта реконструкции в 2024 году потратили 11,8 млн рублей. На сами работы готовы потратить ещё 80 млн рублей. Об этом свидетельствует контракт, опубликованный на сайте госзакупок 10 февраля 2025 года.
Теперь власти ищут подрядчика, подать заявки потенциальные исполнители могут вплоть до 20 февраля. Предстоит выполнить демонтажные работы: разобрать стены, чтобы позже облицевать фасад новыми гранитными плитами, убрать старую и повреждённую кладку, отремонтировать трещины, заменить покрытие смотровой площадки и лестницы.
Необходимо будет также устроить вертикальную гидроизоляцию, утеплить наружные стены, обновить водоотведение по склону, постамент. Выполнить реставрацию барельефа стелы в честь боевой славы танкистов и артиллеристов, пушек, памятных букв, очистить медный барельеф от загрязнений. Крайний срок исполнения контракта — 23 декабря 2025 года.
Напомним, что летом прошлого года здесь перезахоронили тела 220 участников Великой Отечественной войны. Ранее, в начале марта 2022-го, вандалы отбили на мемориале плитку.