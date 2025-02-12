ООО «БАС»: Важно активнее внедрять отечественные разработки

По его словам, ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотных летательных аппаратов в 2023 году с коммерческих контрактов, а в 2024 году она была назначена основным заказчиком дронов. За этот период компания вложила более 10 миллиардов рублей в производство, заказав у 23 производителей свыше 3 тысяч беспилотников.