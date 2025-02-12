ООО «БАС»: Важно активнее внедрять отечественные разработки

Posted 12 февраля, 14:33
Published 12 февраля, 14:33
Modified 12 февраля, 14:35
Updated 12 февраля, 14:35
К 2030 году Россия должна занять позицию одного из мировых технологических лидеров в области беспилотных авиационных систем. Эта цель была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в Тольятти во время встречи с членами правительства и главами ведущих компаний отрасли. Об этом пишут «Новые известия».
Евгений Дитрих, генеральный директор АО «ГТЛК», отметил, что меры поддержки для беспилотной авиации предусмотрены в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году. Основное внимание будет уделено развитию производственных мощностей и технологий.
По его словам, ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотных летательных аппаратов в 2023 году с коммерческих контрактов, а в 2024 году она была назначена основным заказчиком дронов. За этот период компания вложила более 10 миллиардов рублей в производство, заказав у 23 производителей свыше 3 тысяч беспилотников.
Он также отметил, что большая часть этих дронов была предназначена для государственного гражданского заказа, в рамках которого беспилотники поставляются федеральным и региональным органам власти, а также государственным компаниям.
«Уже сейчас многие государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год», — сказал Евгений Дитрих.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что отсутствие качественной нормативно-правовой базы является тормозом для развития отрасли. Необходимо двигаться в сторону формирования такой базы и открытия воздушного пространства для полетов дронов.
«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“, — подчеркнул Варятченко.
По итогам встречи в Тольятти Владимир Путин поручил правительству принять нормативно-правовую базу для гражданских БАС до 1 июня 2025 года.