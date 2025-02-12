«Он не был пьяным»: СМИ нашли родных участника страшного ДТП со скорой в Белгороде

Posted 12 февраля, 06:45
Published 12 февраля, 06:45
Modified 12 февраля, 10:21
Updated 12 февраля, 10:21
В ночь на 7 февраля в самом центре Белгорода случилась страшная авария: автомобиль BMW на высокой скорости влетел в карету скорой помощи, которая возвращалась с вызова. При столкновении погибли два фельдшера — Марина Паровышник и Ольга Любимова. У обеих остались дети.
За рулём иномарки, предположительно, мог быть 31-летний Рамазан Гаджимурадов, проживавший в Мурманской области. Помимо него, в авто находились ещё два пассажира.
После аварии появились версии, что водитель BMW якобы был пьяным. Однако его родственники, спустя время прокомментировавшие произошедшее, утверждают, что такого быть не может, поскольку Гаджимурадов — мусульманин.
«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», — заявила родная сестра Гаджимурадова журналистам ИА «Регнум».
Одноклассница тоже его защищает. По её мнению, семь лет лишения свободы, которое грозит по статье, — слишком строгое наказание.
Сестра Гаджимурадова также добавила, что семья планирует помочь родственникам погибших, но пока с ними не связывались.
«Мы будем помогать им. Мы сделаем всё, что от нас зависит. Всё оплатим. Но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно», — добавила девушка.
Кроме того, появилась информация, что Гаджимурадова, который также пострадал в ДТП, перевезли на лечение в госпиталь Бурденко в Москве. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте и главный редактор Regnum Марина Ахмедова.
Вчера, 11 февраля, в Белгороде в последний путь проводили двух погибших фельдшеров: 38-летнюю Ольгу Любимову и 45-летнюю Марину Паровышник. У первой осталась дочь, а у второй женщины — двое сыновей.
Одна из медиков скончалась на месте аварии, а другую доставили в больницу в состоянии клинической смерти.
В Сети также опубликовали запись с видеокамеры, на которой видно, что иномарка протаранила скорую помощь на красный свет.