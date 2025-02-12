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Posted 12 февраля, 06:45

Published 12 февраля, 06:45

Modified 12 февраля, 10:21

Updated 12 февраля, 10:21

Рамзан Гаджимурадов

«Он не был пьяным»: СМИ нашли родных участника страшного ДТП со скорой в Белгороде

12 февраля 2025, 06:45
Фото: Regnum. Рамзан Гаджимурадов

Сестра участника смертельного ДТП со скорой в Белгороде: «Он не был пьяным»

Сюжет
Авария
Произошедшее прокомментировала не только сестра, но и одноклассница Гаджимурадова. Они утверждают, что мужчина не мог быть пьян.

В ночь на 7 февраля в самом центре Белгорода случилась страшная авария: автомобиль BMW на высокой скорости влетел в карету скорой помощи, которая возвращалась с вызова. При столкновении погибли два фельдшера — Марина Паровышник и Ольга Любимова. У обеих остались дети.

За рулём иномарки, предположительно, мог быть 31-летний Рамазан Гаджимурадов, проживавший в Мурманской области. Помимо него, в авто находились ещё два пассажира.

После аварии появились версии, что водитель BMW якобы был пьяным. Однако его родственники, спустя время прокомментировавшие произошедшее, утверждают, что такого быть не может, поскольку Гаджимурадов — мусульманин.

«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», — заявила родная сестра Гаджимурадова журналистам ИА «Регнум».

Одноклассница тоже его защищает. По её мнению, семь лет лишения свободы, которое грозит по статье, — слишком строгое наказание.

Сестра Гаджимурадова также добавила, что семья планирует помочь родственникам погибших, но пока с ними не связывались.

«Мы будем помогать им. Мы сделаем всё, что от нас зависит. Всё оплатим. Но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно», — добавила девушка.

Кроме того, появилась информация, что Гаджимурадова, который также пострадал в ДТП, перевезли на лечение в госпиталь Бурденко в Москве. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте и главный редактор Regnum Марина Ахмедова.

Вчера, 11 февраля, в Белгороде в последний путь проводили двух погибших фельдшеров: 38-летнюю Ольгу Любимову и 45-летнюю Марину Паровышник. У первой осталась дочь, а у второй женщины — двое сыновей.

Одна из медиков скончалась на месте аварии, а другую доставили в больницу в состоянии клинической смерти.

В Сети также опубликовали запись с видеокамеры, на которой видно, что иномарка протаранила скорую помощь на красный свет.

В Белгороде похоронили погибших в страшном ДТП фельдшеров
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#Александра Склярова#Общество#Авария#Скорая помощь#Новости Белгорода#Белгород#Фельдшеры#Смертельная авария
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