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Posted 12 февраля, 13:26

Published 12 февраля, 13:26

Modified 12 февраля, 13:28

Updated 12 февраля, 13:28

Новую магистерскую программу «ИИ и финансовые технологии» запустят в России

Новую магистерскую программу «ИИ и финансовые технологии» запустят в России

12 февраля 2025, 13:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Экзамены
1 сентября 2025 года стартует новая магистерская программа «Искусственный интеллект и финансовые технологии», созданная совместно Сбером, РЭШ и Сколтехом.

Программа объединяет передовые методики, научные и практические знания, с акцентом на количественных финансах и финансовых технологиях, используя математические модели искусственного интеллекта, аналитику, риск-менеджмент и трейдинг. Студенты изучат современные аспекты финансовых рынков, институтов, технологий и продуктов, а также будут работать над проектами в Сбере.

Учебный план разработан с участием руководителей различных отделов Сбера, чтобы помочь студентам освоить необходимые знания и навыки для успешной карьеры в сфере финтеха. Продолжительность обучения — два года, с первым набором в 20-30 студентов. Прием документов проходит с 20 июня по 28 июля, требуется сдача экзаменов по математике и английскому языку, а также собеседование.

Можно поступить и по олимпиаде РЭШ: ближайшая пройдёт 19 апреля.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров, одним из ключевых направлений развития банка является сотрудничество с лучшими вузами страны.

«В партнёрстве с РЭШ и Сколтехом мы создали инновационную модульную программу, которая объединяет различные дисциплины и позволяет глубоко изучить каждый предмет в течение 7-8 недель. Программу будет вести профессорско-преподавательский состав с мировым именем и степенью PhD, а также признанные эксперты в области финансов и искусственного интеллекта. Я уверен, что эта программа имеет стратегическое значение не только для нашего бизнеса, но и для развития страны в целом, поскольку искусственный интеллект является ключевым драйвером повышения эффективности во всех отраслях, включая финтех».
Джангир Джангиров

Профессор, ректор РЭШ Антон Суворов добавил, что основная цель этой программы заключается в подготовке специалистов для развития финансовых технологий в России.

«РЭШ отвечает за операционную часть программы, обладая уникальными знаниями и навыками, необходимыми для превращения математиков, физиков и других технических специалистов в экспертов в области количественных финансов. Мы приглашаем выпускников ведущих университетов, таких как МГУ, МФТИ, ВШЭ, с глубокими знаниями в математике, вступить в нашу магистратуру. Сильное математическое образование необходимо для работы с моделями искусственного интеллекта. Наша программа ориентирована на практическое применение знаний, поэтому студенты должны быть готовы к работе с большим объемом информации».
Антон Суворов

Александр Кулешов, академик РАН, ректор Сколтеха, отметил, что в качестве одного из ведущих исследовательских центров в области искусственного интеллекта в России, Сколтех имеет возможность эффективно дополнить экспертизу РЭШ и стратегию развития финтех-продуктов Сбербанка, обеспечивая научную основу для программы.

«Институт также успешно реализовал прикладные проекты, включая использование искусственного интеллекта в финансовой сфере. Мы уверены, что данная программа, объединяющая уникальные компетенции всех участников, привлечёт талантливых молодых специалистов».
Александр Кулешов
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