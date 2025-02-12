Новую магистерскую программу «ИИ и финансовые технологии» запустят в России

Учебный план разработан с участием руководителей различных отделов Сбера, чтобы помочь студентам освоить необходимые знания и навыки для успешной карьеры в сфере финтеха. Продолжительность обучения — два года, с первым набором в 20-30 студентов. Прием документов проходит с 20 июня по 28 июля, требуется сдача экзаменов по математике и английскому языку, а также собеседование.