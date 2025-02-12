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Posted 12 февраля, 13:40

Published 12 февраля, 13:40

Modified 12 февраля, 13:40

Updated 12 февраля, 13:40

Пограничники ФСБ поймали ещё одного перебежчика

Новосибирца, пытавшегося вступить в ряды ВСУ, поймали на белгородской границе

12 февраля 2025, 13:40
Фото: 1MI. Пограничники ФСБ поймали ещё одного перебежчика
Пограничники поймали на белгородской границе мужчину, который хотел попасть на Украину и вступить в ряды ВСУ.

Мужчина приехал в Белгород из Искитима Новосибирской области, чтобы перейти государственную границу и вступить в ряды украинских военных. 28-летний житель планировал воевать против российских бойцов.

Однако осуществить план не вышло — при попытке перейти границу его поймали пограничники, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Уголовное дело против новосибирца возбудили за покушение на госизмену (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и вступление в запрещённую в РФ организацию (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Дело рассматривали во Втором Западном окружном военном суде. Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. При этом первые три года он пробудет в тюрьме, а последующие шесть — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что это далеко не первый подобный случай. Ранее белгородские пограничники также задерживали некоторых жителей, которые разделяли идеологию террористических организаций и планировали выступить против ВС РФ.

Например, в октябре минувшего года на Украину пытался попасть уроженец Харьковской области, который оказался в Белгородской. Он помогал ВСУ деньгами, а затем решил перейти на территорию сопредельного государства. Его отправили в колонию строгого режима на 12 лет и шесть месяцев.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Новосибирская область#Запрещённая организация#Государственная измена
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