Новосибирца, пытавшегося вступить в ряды ВСУ, поймали на белгородской границе

Дело рассматривали во Втором Западном окружном военном суде. Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. При этом первые три года он пробудет в тюрьме, а последующие шесть — в исправительной колонии строгого режима.