Не ремонт детсада, а монтаж арт-объектов: что в Черноземье купили за 11 млн рублей?

Posted 12 февраля, 11:11
Published 12 февраля, 11:11
Modified 12 февраля, 11:11
Updated 12 февраля, 11:11
Курск решили украсить к юбилею города весной 2023 года. Для этого на некоторых улицах установили арт-объект «Звезда» — взамен уже размещённых светящихся кубов.
Одного жителя города такое решение мэрии удивило, поскольку он уже несколько лет добивается ремонта детского сада, который находится практически в аварийном состоянии. На просьбу власти отвечали, что необходимых денег пока нет, поэтому курянин решил узнать, сколько средств из бюджета в правительстве выделили под арт-объект.
Оказалось, что на монтаж конструкций власти потратили 11,1 млн рублей. В эту сумму вошли сами арт-объекты, а также арки и фотозоны, тоже именуемые «Звездой», узнали «Курские известия».
«Эти 11 миллионов и другие миллионы, которые тратятся непонятно на что, забрали у наших детей. Мне кажется, неправильно менять кубы на „Звёзды“, если у вас детсады разваливаются и трубы рвутся. Ещё у нас потратили значительные средства на ненужные памятники соловьям. Стоимость одного из них равна стоимости детской веранды в садике», — объяснил свои претензии житель.