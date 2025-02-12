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Posted 12 февраля, 11:11

Published 12 февраля, 11:11

Modified 12 февраля, 11:11

Updated 12 февраля, 11:11

Арт-объект «Звезда» в Курске

Не ремонт детсада, а монтаж арт-объектов: что в Черноземье купили за 11 млн рублей?

12 февраля 2025, 11:11
Фото: «Курские известия». Арт-объект «Звезда» в Курске

Жителя Курска возмутила покупка арт-объектов за 11 млн вместо ремонта детсада

Сюжет
Черноземье
Курянина возмутило, что власти потратили 11 млн рублей на арт-объекты ко Дню города вместо реконструкции детского сада.

Курск решили украсить к юбилею города весной 2023 года. Для этого на некоторых улицах установили арт-объект «Звезда» — взамен уже размещённых светящихся кубов.

Одного жителя города такое решение мэрии удивило, поскольку он уже несколько лет добивается ремонта детского сада, который находится практически в аварийном состоянии. На просьбу власти отвечали, что необходимых денег пока нет, поэтому курянин решил узнать, сколько средств из бюджета в правительстве выделили под арт-объект.

Оказалось, что на монтаж конструкций власти потратили 11,1 млн рублей. В эту сумму вошли сами арт-объекты, а также арки и фотозоны, тоже именуемые «Звездой», узнали «Курские известия».

«Эти 11 миллионов и другие миллионы, которые тратятся непонятно на что, забрали у наших детей. Мне кажется, неправильно менять кубы на „Звёзды“, если у вас детсады разваливаются и трубы рвутся. Ещё у нас потратили значительные средства на ненужные памятники соловьям. Стоимость одного из них равна стоимости детской веранды в садике», — объяснил свои претензии житель.
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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Черноземье#Детсад#Арт-объект
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