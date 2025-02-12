Не ремонт детсада, а монтаж арт-объектов: что в Черноземье купили за 11 млн рублей?

Одного жителя города такое решение мэрии удивило, поскольку он уже несколько лет добивается ремонта детского сада, который находится практически в аварийном состоянии. На просьбу власти отвечали, что необходимых денег пока нет, поэтому курянин решил узнать, сколько средств из бюджета в правительстве выделили под арт-объект.