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Posted 12 февраля, 13:59

Published 12 февраля, 13:59

Modified 12 февраля, 17:46

Updated 12 февраля, 17:46

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

На авто в Белгородской области с дрона сбросили взрывное устройство — ранены двое

12 февраля 2025, 13:59
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Семейная пара пострадала в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Сюжет
Приграничье
Атакам подверглись Волоконовский и Белгородский районы, Грайворон. Есть пострадавшие и разрушения.

В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин с беспилотника сброшено взрывное устройство на ехавший легковой автомобиль. В результате атаки ранены мужчина и женщина. Бойцы самообороны оказали первую помощь и доставили пострадавших с осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ, откуда их перевезут для дальнейшего лечения в больницу в Валуйках.

В селе Тишанка также произошёл обстрел, в результате которого повреждены фасад и ворота частного дома, а также линии газо- и электроснабжения. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

В Грайвороне беспилотник атаковал многоквартирный дом, повредив кровлю, фасад, остекление и балконы.

Дважды под обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района, где повреждения были нанесены как частным домам, так и социальному объекту, а также легковым автомобилям.

Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий, уточняя последствия.

Напомним, что сегодня в Грайворонском округе Белгородской области женщина погибла в результате атаки беспилотника на её автомобиль. Происшествие случилось в селе Мокрая Орловка, где женщина скончалась от полученных ранений на месте.

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