На авто в Белгородской области с дрона сбросили взрывное устройство — ранены двое

В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин с беспилотника сброшено взрывное устройство на ехавший легковой автомобиль. В результате атаки ранены мужчина и женщина. Бойцы самообороны оказали первую помощь и доставили пострадавших с осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ, откуда их перевезут для дальнейшего лечения в больницу в Валуйках.