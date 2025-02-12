На авто в Белгородской области с дрона сбросили взрывное устройство — ранены двое

Posted 12 февраля, 13:59
Published 12 февраля, 13:59
Modified 12 февраля, 17:46
Updated 12 февраля, 17:46
В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин с беспилотника сброшено взрывное устройство на ехавший легковой автомобиль. В результате атаки ранены мужчина и женщина. Бойцы самообороны оказали первую помощь и доставили пострадавших с осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ, откуда их перевезут для дальнейшего лечения в больницу в Валуйках.
В селе Тишанка также произошёл обстрел, в результате которого повреждены фасад и ворота частного дома, а также линии газо- и электроснабжения. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.
В Грайвороне беспилотник атаковал многоквартирный дом, повредив кровлю, фасад, остекление и балконы.
Дважды под обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района, где повреждения были нанесены как частным домам, так и социальному объекту, а также легковым автомобилям.
Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий, уточняя последствия.
Напомним, что сегодня в Грайворонском округе Белгородской области женщина погибла в результате атаки беспилотника на её автомобиль. Происшествие случилось в селе Мокрая Орловка, где женщина скончалась от полученных ранений на месте.