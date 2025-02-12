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Posted 12 февраля, 10:50

Published 12 февраля, 10:50

Modified 12 февраля, 10:50

Updated 12 февраля, 10:50

Новорождённый

Мальчиков снова больше: сколько детей родилось в Белгородской области в январе?

12 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI. Новорождённый

В Белгороде зарегистрировали больше новорождённых, чем годом ранее

Сюжет
Дети
Несколько белгородцев стали родителями, будучи в возрасте 40+ и 50+.

По данным регионального управления ЗАГС, в январе 2025 года в Белгородской области появились на свет 864 малыша. Это на 15% больше, чем в первом месяце прошлого года.

Среди новорождённых — 456 мальчиков и 408 девочек. Основная часть родителей в возрасте 25-29 лет для женщин и 30-34 года для мужчин.

В возрасте 40 лет и старше стали родителями 49 представительниц прекрасного пола и 98 представителей мужского пола. Пятеро отцов были в возрасте за 50 лет.

В январе 2025 года в Белгородской области три мальчика были названы в честь былинного богатыря Добрыни Никитича. Это имя стало одним из оригинальных, наряду с Михелиной и Даном.

В то же время в топ популярных имён вошли Михаил, Александр и Матвей, а среди девочек лидируют София, Варвара и Анна.

Белгородцы стали не только чаще рожать, но и создавать семьи. С начала 2025 года в области зарегистрирован 661 брак, что на 59% больше, чем в прошлом году.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Рождение#Белгород
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