Мальчиков снова больше: сколько детей родилось в Белгородской области в январе?

Posted 12 февраля, 10:50
Published 12 февраля, 10:50
Modified 12 февраля, 10:50
Updated 12 февраля, 10:50
По данным регионального управления ЗАГС, в январе 2025 года в Белгородской области появились на свет 864 малыша. Это на 15% больше, чем в первом месяце прошлого года.
Среди новорождённых — 456 мальчиков и 408 девочек. Основная часть родителей в возрасте 25-29 лет для женщин и 30-34 года для мужчин.
В возрасте 40 лет и старше стали родителями 49 представительниц прекрасного пола и 98 представителей мужского пола. Пятеро отцов были в возрасте за 50 лет.
В январе 2025 года в Белгородской области три мальчика были названы в честь былинного богатыря Добрыни Никитича. Это имя стало одним из оригинальных, наряду с Михелиной и Даном.
В то же время в топ популярных имён вошли Михаил, Александр и Матвей, а среди девочек лидируют София, Варвара и Анна.
Белгородцы стали не только чаще рожать, но и создавать семьи. С начала 2025 года в области зарегистрирован 661 брак, что на 59% больше, чем в прошлом году.