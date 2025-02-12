Глав МВД и СКР попросили проконтролировать дело о гибели медиков скорой в Белгороде

Posted 12 февраля, 06:54
Published 12 февраля, 06:54
Modified 12 февраля, 06:56
Updated 12 февраля, 06:56
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой лично проконтролировать ход расследования ДТП в Белгороде, в результате которого погибли двое фельдшеров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул необходимость тщательного и объективного расследования обстоятельств трагедии. Леонов отметил, что такие происшествия требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов.
Также депутат обратился в Следственный комитет РФ к Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении водителя, управлявшего автомобилем.
Напомним, что страшная авария произошла в ночь на пятницу, 7 февраля, в центре Белгорода. Водитель BMW вылетел на запрещающий сигнал светофора, иномарка врезалась в машину скорой помощи. В результате погибли фельдшеры в возрасте 38 и 45 лет. Также пострадали оба водителя и два пассажира иномарки. Возбуждено уголовное дело. Есть предложение, что за рулём иномарки находился Рамазан Гаджимурадов.