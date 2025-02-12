Глав МВД и СКР попросили проконтролировать дело о гибели медиков скорой в Белгороде

Напомним, что страшная авария произошла в ночь на пятницу, 7 февраля, в центре Белгорода. Водитель BMW вылетел на запрещающий сигнал светофора, иномарка врезалась в машину скорой помощи. В результате погибли фельдшеры в возрасте 38 и 45 лет. Также пострадали оба водителя и два пассажира иномарки. Возбуждено уголовное дело. Есть предложение, что за рулём иномарки находился Рамазан Гаджимурадов.