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Posted 12 февраля, 06:54

Published 12 февраля, 06:54

Modified 12 февраля, 06:56

Updated 12 февраля, 06:56

Погибшие в ДТП в Белгороде Ольга Любимова и Марина Паровышник

Глав МВД и СКР попросили проконтролировать дело о гибели медиков скорой в Белгороде

12 февраля 2025, 06:54
Фото: RT на русском. Погибшие в ДТП в Белгороде Ольга Любимова и Марина Паровышник
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ДТП
Депутат попросил главу МВД взять под личный контроль расследование ДТП со скорой помощью в Белгороде. Он также направил запрос в СКР.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой лично проконтролировать ход расследования ДТП в Белгороде, в результате которого погибли двое фельдшеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул необходимость тщательного и объективного расследования обстоятельств трагедии. Леонов отметил, что такие происшествия требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов.

Также депутат обратился в Следственный комитет РФ к Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении водителя, управлявшего автомобилем.

Напомним, что страшная авария произошла в ночь на пятницу, 7 февраля, в центре Белгорода. Водитель BMW вылетел на запрещающий сигнал светофора, иномарка врезалась в машину скорой помощи. В результате погибли фельдшеры в возрасте 38 и 45 лет. Также пострадали оба водителя и два пассажира иномарки. Возбуждено уголовное дело. Есть предложение, что за рулём иномарки находился Рамазан Гаджимурадов.

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#Анна Селищева#Общество#ДТП#Мвд#Погибшие#Белгород
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