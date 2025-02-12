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Posted 12 февраля, 15:08

Published 12 февраля, 15:08

Modified 12 февраля, 15:10

Updated 12 февраля, 15:10

Фото со встречи Гладкова и гендиректора «Образовательного ХАБа»

Гладков: с сентября в регионе начнут обучать разработке игр и кинопроизводству

12 февраля 2025, 15:08
Фото: областное правительство. Фото со встречи Гладкова и гендиректора «Образовательного ХАБа»
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Хорошие новости
В регионе откроют учебное заведение, в котором белгородцы смогут обучиться программированию, кинопроизводству и созданию игр. Соглашение подписал губернаторв.

В текущем году в Белгородской области может появиться новый колледж, который будет выпускать специалистов в программировании и бизнес-ориентированной методологии. Это стало возможным благодаря подписанному губернатором и компанией «Образование ХАБ» соглашению.

Обучение в частном колледже информационных и креативных технологий IThub стартует уже в начале нового учебного года. При этом после окончания обучения выпускников обещают устроить на работу в ведущих компаниях: например, в «Сбере» или «МТС».

Известно, что всего в колледже откроют 125 мест, а поступить туда смогут выпускники любых школ. Обучение займёт не больше четырёх лет.

Всего абитуериенты смогут выбрать из шести специализаций, в числе которых есть как программирование, так и разработка игр с кинопроизводством.

Ранее сообщалось о том, что регион стал одним из пилотных, в которых в ближайшие пять лет построят передовые школы. Упор в них придётся на развитие науки и экономики, но выпускникам также гарантируют трудоустройство в крупные организации.

Гладков рассказал подробности о строительстве передовой школы в регионе
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#Александра Склярова#Белгородская область#Бизнес#Колледж#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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