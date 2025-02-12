Гладков: с сентября в регионе начнут обучать разработке игр и кинопроизводству

Posted 12 февраля, 15:08
Published 12 февраля, 15:08
Modified 12 февраля, 15:10
Updated 12 февраля, 15:10
В текущем году в Белгородской области может появиться новый колледж, который будет выпускать специалистов в программировании и бизнес-ориентированной методологии. Это стало возможным благодаря подписанному губернатором и компанией «Образование ХАБ» соглашению.
Обучение в частном колледже информационных и креативных технологий IThub стартует уже в начале нового учебного года. При этом после окончания обучения выпускников обещают устроить на работу в ведущих компаниях: например, в «Сбере» или «МТС».
Известно, что всего в колледже откроют 125 мест, а поступить туда смогут выпускники любых школ. Обучение займёт не больше четырёх лет.
Всего абитуериенты смогут выбрать из шести специализаций, в числе которых есть как программирование, так и разработка игр с кинопроизводством.
Ранее сообщалось о том, что регион стал одним из пилотных, в которых в ближайшие пять лет построят передовые школы. Упор в них придётся на развитие науки и экономики, но выпускникам также гарантируют трудоустройство в крупные организации.