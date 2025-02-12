ФАС одобрила сделку «ЭФКО» по покупке Тольяттинского комбината пищевых продуктов

Напомним, в декабре 2024 года на заводе «ЭФКО» в Алексеевском округе произошёл пожар, в результате которого погибли двое рабочих. По данным прокуратуры, возгорание началось в ёмкости для хранения масла. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее смерть двух лиц по неосторожности»).