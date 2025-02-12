ФАС одобрила сделку «ЭФКО» по покупке Тольяттинского комбината пищевых продуктов

Posted 12 февраля, 07:47
Published 12 февраля, 07:47
Modified 12 февраля, 07:49
Updated 12 февраля, 07:49
Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство АО «ЭФКО Продукты питания» на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «ТКПП» (Тольяттинский комбинат пищевых продуктов).
По оценке ведомства, сделка не окажет негативного влияния на конкуренцию в сегменте фасованного рафинированного подсолнечного масла, поэтому её одобрили без ограничений.
По данным сервиса «Чекко», убытки купленного комбината за 2023 год была составили 1,1 млрд рублей. Выручка за тот же период составила 1,2 млрд рублей.
У «ЭФКО» чистая прибыль увеличилась на 241%, составив 1,7 млрд рублей. Выручка же добавила 6%, достигнув 59,4 млрд рублей.
В 2024 году ГК «ЭФКО» расширила свои активы в Белгородской области, приобретя две компании в Алексеевке. Дочерними предприятиями стали ООО «Сояагро», специализирующееся на выращивании зерновых и масличных культур, и транспортная компания ООО «ТЭК „Трансавто“».
Ранее «ЭФКО» продало завод молочной продукции в этом же городе, окончательно свернув соответствующее производство.
Напомним, в декабре 2024 года на заводе «ЭФКО» в Алексеевском округе произошёл пожар, в результате которого погибли двое рабочих. По данным прокуратуры, возгорание началось в ёмкости для хранения масла. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее смерть двух лиц по неосторожности»).