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Posted 12 февраля, 14:54

Published 12 февраля, 14:54

Modified 12 февраля, 14:56

Updated 12 февраля, 14:56

Суд

Экс-адвокат продал квартиру бывшей жены за 8 млн без её ведома: что решил суд?

12 февраля 2025, 14:54
Фото: 1MI. Суд

Белгородский адвокат с сообщницей обманул бывшую супругу на 8 млн

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Суд
Кроме того, мужчина украл у бывшей жены паспорт. Роль «бывшей супруги» во время сделки досталась его знакомой — женщине тоже вынесли приговор.

В Белгороде вынесен приговор бывшему адвокату и его соучастнице. Обоих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, которое привело к лишению права на жильё. Экс-адвокат также попал под уголовное дело за похищение паспорта, а его знакомая — за подделку документа.

У мужчины были сложности с деньгами и он решил продать квартиру своей бывшей супруги, не сообщив об этом покупателю. С помощью знакомой женщины, которая сыграла роль фиктивной собственницы, экс-адвокат осуществил сделку на сумму более 8 млн рублей.

В сентябре 2022 года квартира отошла новому владельцу по договору купли-продажи. Потерпевшая лишилась права собственности на единственное жильё.

Суда приговорил бывшего адвоката к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, а его соучастнице назначен штраф в размере 250 000 рублей.

Белгородка помогла адвокату незаконно продать жильё его бывшей жены и попала под суд
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