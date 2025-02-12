Экс-адвокат продал квартиру бывшей жены за 8 млн без её ведома: что решил суд?

Posted 12 февраля, 14:54
Published 12 февраля, 14:54
Modified 12 февраля, 14:56
Updated 12 февраля, 14:56
В Белгороде вынесен приговор бывшему адвокату и его соучастнице. Обоих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, которое привело к лишению права на жильё. Экс-адвокат также попал под уголовное дело за похищение паспорта, а его знакомая — за подделку документа.
У мужчины были сложности с деньгами и он решил продать квартиру своей бывшей супруги, не сообщив об этом покупателю. С помощью знакомой женщины, которая сыграла роль фиктивной собственницы, экс-адвокат осуществил сделку на сумму более 8 млн рублей.
В сентябре 2022 года квартира отошла новому владельцу по договору купли-продажи. Потерпевшая лишилась права собственности на единственное жильё.
Суда приговорил бывшего адвоката к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, а его соучастнице назначен штраф в размере 250 000 рублей.