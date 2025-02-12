Экс-адвокат продал квартиру бывшей жены за 8 млн без её ведома: что решил суд?

В Белгороде вынесен приговор бывшему адвокату и его соучастнице. Обоих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, которое привело к лишению права на жильё. Экс-адвокат также попал под уголовное дело за похищение паспорта, а его знакомая — за подделку документа.