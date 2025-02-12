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Posted 12 февраля, 16:17

Published 12 февраля, 16:17

Modified 12 февраля, 16:20

Updated 12 февраля, 16:20

Разрушения после атаки ВСУ на Белгородскую область

Двое белгородцев ранены после атаки дронов ВСУ на грузовик и легковушку

12 февраля 2025, 16:17
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова. Разрушения после атаки ВСУ на Белгородскую область

При обстреле Белгородской области двое мужчин получили сильные ранения

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Новости Белгорода
В результате дроновых атак в Белгородской области несколько человек получили ранения, а также повреждены жилые дома и автомобили.

В Колыхалино, находящемся в Валуйском районе, после удара дрона по грузовику, мужчина оказался в критическом состоянии и экстренно эвакуирован в районную больницу.

В Берёзовке Борисовского района атакован автомобиль, в результате чего ещё один человек пострадал — получил осколочные ранения руки и травмы от ударной волны. Он был доставлен в центральную районную больницу, а затем переведён в горбольницу №2 в Белгороде. Автомобиль также пострадал.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал один из многоквартирных домов, что привело к возгоранию в одной из квартир. Пожар был оперативно ликвидирован силами самообороны. Фасад и окна дома получили повреждения.

В Новостроевке-Первой Грайворонского района после дроновой атаки были пробиты крыша и окна, а также повреждены стены и забор ИЖС. Автомобиль, стоявший во дворе, также пострадал.

В селе Новое Волоконовского района ещё один легковой автомобиль стал целью атаки, как сообщил Вячеслав Гладков.

Ранее на территории Волоконовского района беспилотник автомобиль, следовавший по маршруту Погромец — Коновалово — Давыдкин. Пострадали двое человек. В селе Тишанка также зафиксирован обстрел. В Грайвороне беспилотник нанёс урон многоквартирному дому. Посёлок Октябрьский в Белгородском районе стал целью двукратного обстрела.

Кроме того, сегодня в Грайворонском районе погибла белгородка в результате атаки беспилотного летательного аппарата в населённом пункте Мокрая Орловка. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором находилась пострадавшая.

Кроме того, вчера в Белгородской области прошёл не самый «спокойный» день. ВСУ атаковали регион с помощью 42 снарядов и 56 дронов.

Разрушения после атаки ВСУ на Белгородскую область
Разрушения после атаки ВСУ на Белгородскую область
Разрушения после атаки ВСУ на Белгородскую область
Разрушения после атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
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