Двое белгородцев ранены после атаки дронов ВСУ на грузовик и легковушку

В Берёзовке Борисовского района атакован автомобиль, в результате чего ещё один человек пострадал — получил осколочные ранения руки и травмы от ударной волны. Он был доставлен в центральную районную больницу, а затем переведён в горбольницу №2 в Белгороде. Автомобиль также пострадал.