Двое белгородцев ранены после атаки дронов ВСУ на грузовик и легковушку

Posted 12 февраля, 16:17
Published 12 февраля, 16:17
Modified 12 февраля, 16:20
Updated 12 февраля, 16:20
В Колыхалино, находящемся в Валуйском районе, после удара дрона по грузовику, мужчина оказался в критическом состоянии и экстренно эвакуирован в районную больницу.
В Берёзовке Борисовского района атакован автомобиль, в результате чего ещё один человек пострадал — получил осколочные ранения руки и травмы от ударной волны. Он был доставлен в центральную районную больницу, а затем переведён в горбольницу №2 в Белгороде. Автомобиль также пострадал.
В Грайвороне FPV-дрон атаковал один из многоквартирных домов, что привело к возгоранию в одной из квартир. Пожар был оперативно ликвидирован силами самообороны. Фасад и окна дома получили повреждения.
В Новостроевке-Первой Грайворонского района после дроновой атаки были пробиты крыша и окна, а также повреждены стены и забор ИЖС. Автомобиль, стоявший во дворе, также пострадал.
В селе Новое Волоконовского района ещё один легковой автомобиль стал целью атаки, как сообщил Вячеслав Гладков.
Ранее на территории Волоконовского района беспилотник автомобиль, следовавший по маршруту Погромец — Коновалово — Давыдкин. Пострадали двое человек. В селе Тишанка также зафиксирован обстрел. В Грайвороне беспилотник нанёс урон многоквартирному дому. Посёлок Октябрьский в Белгородском районе стал целью двукратного обстрела.
Кроме того, сегодня в Грайворонском районе погибла белгородка в результате атаки беспилотного летательного аппарата в населённом пункте Мокрая Орловка. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором находилась пострадавшая.
Кроме того, вчера в Белгородской области прошёл не самый «спокойный» день. ВСУ атаковали регион с помощью 42 снарядов и 56 дронов.